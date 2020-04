Ideja bivšeg ministra graditeljstva, a sadašnjeg župana Varaždinske županije Radimira Čačića da se obnova Zagreba nakon potresa financira poskupljenjem goriva naišla je na žestoke kritike. Međutim on ne odustaje od svog modela i poručuje kritičarima da nisu shvatili njegovu bit

Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i aktualni ministar graditeljstva Predrag Štromar (HNS) nazvao je Čačićevu ideju neozbiljnom. 'To da bi svaki Varaždinec, Međimurec, Zagorec, Slavonac ili Dalmatinac trebao plaćati obnovu Zagreba možda bih prihvatio da se u tim krajevima paralelno ne događa epidemija i oni su ti kojima će sutra trebati pomoć kako bi ponovno pokrenuli gospodarstvo punim ritmom. Trudimo se osloboditi gospodarstvo nameta i u svemu tome samo bi građanima trebao još jedan Čačićev porez... Imamo dvije nepoznanice, visinu štete od potresa i stanje naše ekonomije nakon što završi epidemija. Govoriti o tome u ovom trenutku je neozbiljno', izjavio je Štromar.

Predsjednik udruge poreznih obveznika Lipa, Davor Huić, također je odbacio Čačićev model. 'Ima ljudi koji ne znaju ništa drugo nego predložiti povećanje poreza, a ovaj namet svojevrsna je vrsta poreza. Najjednostavnije je podići porez, danas za obnovu Zagreba, sutra za nešto drugo. U krizi se ne podižu porezi jer to djeluje prorecesijski i smanjuje kupovnu moć građana. Ionako smo preopterećeni porezima i parafiskalnim nametima i uvođenje novih je neprihvatljivo pod bilo kojim izgovorom', rekao je Huić te smatra da bi se dio novca mogao naći preraspodjelom postojećih troškova, racionalizacijom javnog sektora i iz fondova Europske unije.

Čačić na Štromarove tvrdnje žestoko odgovara. Naziva ih 'bijednim i sramotnim'. 'Pitati zbog čega bi Varaždinci, Međimurci i Zagorci plaćali obnovu Zagreba primitivna je trećerazredna politička demagogija i podilaženje. On nije slučajno stavio njih na prvo mjesto jer je riječ o njegovoj izbornoj jedinici. Radi se o katastrofi nacionalnog značenja i tu se podrazumijeva solidarnost svih građana. Bijedno i sramotno je to što je izjavio Štromar. Uz to je zaboravio da u potresu nije stradao samo Grad Zagreb, već i dijelovi Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije', izjavio je Čačić za tportal. Ništa blaži nije ni prema Hujiću, za kojeg kaže da prodaje 'isprazne floskule'.

'On kaže da se novac može namaknuti racionalizacijom javnog sektora i europskim novcem. To su gluposti. Jesam za racionalizaciju državne uprave i naravno da će dio novca doći iz EU-a, ali to neće biti dovoljno. Da je to tako jednostavno, riješili bismo time i problem koronavirusa. Moramo se suočiti s istinom. Novac nam treba odmah, a on neće doći s prvom kišom. Ako uzmemo nešto na dug, platit ćemo porezom. Građani uvijek plaćaju porezom. Platili mi to kroz veće trošarine na gorivo ili na drugi način, svejedno je', mišljenja je Čačić. Njegov model predviđa da država plati obnovu državnih objekata, Grad Zagreb sanaciju gradskih ustanova, a da sanaciju privatnih zgrada i kuća provede državna projektna tvrtka posebne namjene.

'Ključni dio mog modela nije način financiranja, nego koncept tvrtke koja vodi obnovu i prebacivanje svih jednostavnih radnji uz nadzor na same oštećene građane. To je najjednostavniji, najčišći i najbrži način za obiteljske objekte. Za više stambene zgrade treba uključiti i postojeći novac EU-a za energetsku obnovu, negdje oko 200 milijuna eura i, naravno, ozbiljno pristupiti restauraciji fasada, a zaštićene objekte obnavljati bez brzanja i bilo kakvih bedastoća tipa suspenzija javne nabave', istaknuo je Čačić. Njegova je računica da će za obnovu Zagreba trebati najmanje četiri milijarde kuna. Smatra da obnova obiteljskih kuća ne bi trebala trajati duže od 20 mjeseci. Sanirala bi se samo konstrukcija objekta, bez obnove unutrašnjosti. Dok traju radovi, građanima bi država financirala najam koji žele, a za one koji ne žele državni novac ugovorio bi se najam u aparthotelima.