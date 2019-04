Poznati crikvenički hoteli Jadran u potpuno novom ruhu

U tijeku je završna faza radova na uređenju hotela i depandansi Omorika i paviljonima Ad Turres u Crikvenici. U hotelu Omorika, do kojeg od središta Crikvenice vodi dva kilometra šetnice uz more okružene mediteranskim raslinjem, pri kraju su radovi na obnovi svih 115 soba od kojih većina ima spektakularan pogled na more.

Uz to, sobe će u potpunosti biti opremljene novim namještajem. Doda li se tome i preuređenje hotelskog restorana, ovogodišnje goste u hotelu, čiji je kapacitet 338 kreveta, dočekat će potpuno novi izgled i ugođaj. Zdanje sagrađeno 1973. godine dobilo je ime po endemskoj vrsti drveta omorike koju je otkrio Josip Pančić, poznati hrvatski botaničar rođen u crikveničkom kraju. 'Pripreme za novu sezonu su u punom jeku i želimo iskoristiti vrijeme koje nam je na raspolaganju da što više naših objekata preuredimo i osvježimo', - ističe predsjednik Uprave Jadrana Goran Fabris, koji je vođenje tvrtke preuzeo lanjske godine.