Potrošači će 2019. prvi put više vremena provoditi na internetu nego pred TV-om, evo što to znači za medije i oglašivače

Iduća godina biti će prva ikada u kojoj će korisnici globalno više vremena dnevno provoditi na internetu nego gledajući televiziju. Objavila je to američka medijska agencija Zenith i premda se radi o minimalnoj prednosti riječ je o važnoj prekretnici za medijsku i oglašivačku industriju

Procjene Zenitha sugeriraju da će 2019. korisnici u prosjeku na globalnoj razini na aktivnosti poput gledanja YouTube videa, streamanja serija ili skrolanja po društvenim mrežama provoditi 170,6 minuta na dan, dok će ispred televizijskih ekrana provoditi tek nešto manje, odnosno, 170,3 minute dnevno. Internet je na ljestvici medija na koje se troši najviše vremena televiziju pretekao brže no što se isprva očekivalo. Prema prošlogodišnjim procjenama iste agencije, televizija je i 2019. godine trebala biti najkonzumiraniji medij, no u ovogodišnjoj studiji te su procjene revidirali.

Iako je na pojedinim tržištima televizija i dalje primarni medij, pobjeda interneta na globalnoj razini nije iznenađenje. Prekretnica su, naravno, pametni telefoni. Još 2014.godine u svijetu ih je bilo oko 1,57 milijardi. U manje od pet godina gotovo ih je milijardu više pa je ove godine globalno 2,53 milijarde pametnih telefona. Oko 24 posto konzumacije medija trenutno se događa upravo na mobitelima. Još 2011.godine ta je brojka bila na razini od pet posto. Ključni su to trendovi koje ćemo i ove godine analizirati na Weekend Media Festivalu, najvećem komunikacijskom festivalu u regiji koji se održava u Rovinju od 20. do 23.rujna.

Ulogu mobitela u konzumaciji internetskog sadržaja može vrlo plastično prikazati Marko Matijević, pokretač portala srednja.hr, koji ima najveći dio publike u dobi od 15 do 24 godine, dakle populaciji na kojoj se nadolazeći trendovi vide jasnije nego drugdje. Matijević je jedan od najrelevantnijih portala među mladima u Hrvatskoj pokrenuo prije sedam godina i kaže da je u tom periodu ekspanzija mobitela kao primarnog alata za pristup internetu evidentna.

Što se domaćih oglašivača tiče, televizija je i dalje na prvom mjestu, no svi brandovi postaju sve svjesniji važnosti ulaganja u digitalne kanale. Potvrđuje to Karla Stojić, Consumer Digital & Social Media Manager u Zagrebačkoj pivovari koja je lansirala neke od najjačih i nagrađivanih kampanja na hrvatskom tržištu.

'Mnoge su kompanije u Hrvatskoj, posebno one koje ciljaju mlađu populaciju, prepoznale potrebu optimizacije komunikacijskog miksa, odnosno preusmjeravanja ili povećanja resursa u digitalne kanale. U odnosu na zapad, još uvijek ima prostora za napredak, ali bilježi se pozitivan trend rasta ulaganja u digital. Neovisno koji kanal brend koristi, uspjeh leži u njihovoj prikladnosti ciljnoj skupini te međusobnoj integraciji koja sinergijski djeluje u komunikaciji prema potrošaču. No, digital svakako suštinski mijenja modele komunikacije s potrošačima kojima se brendovi moraju prilagoditi“, kaže Karla Stojić.

U svim kampanjama Zagrebačke pivovare obraćaju se korisnicima digitalnih kanala (digital natives) koji se, obzirom na bogate mogućnosti targetiranja, različito dohvaćaju ovisno o brendu, kampanji i cilju koji žele ostvariti.

'Svaka kampanja je drugačija, ali digital je neizostavni dio. Također, redovito lansiramo kampanje koje su u potpunosti podržane digitalnim kanalima ili je digital u glavnom fokusu, obzirom na prisutnu mlađu populaciju. Milenijalci vrlo malo vremena provode pred televizorom ili ako ga provode, istovremeno pažnju usmjeravaju na drugi ekran - smartphone, računalo, tablet. U svakoj našoj integriranoj kampanji digital se nadopunjuje s ATL-om, na način da posebno produciramo sadržaj u skladu sa zahtjevima i formatima pojedinog digitalnog kanala te načinu konzumacije od strane korisnika. Sve više dominira video sadržaj i to kraćih formata, a mobile first je danas osnovna higijena. U oglašavanju se fokusiramo najviše na video i mobile oglašavanje. Naravno, ponekad je projekt takav da kreativa podnosi i duže formate, kao u trenutnoj kampanji „Make it legendary“ za Beck's u kojoj želimo ohrabriti javnost na legendarne stvari u svom životu putem inspirativnih priča naših ambasadora, kaže Karla Stojić.