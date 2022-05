Poništen natječaj za potpore novoosnovanim poduzećima po principu 'najbrži prst'

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u utorak je priopćilo da poništava poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća', vrijedan 141,7 milijuna kuna, koji je trebao ići po modelu trajno otvorenog poziva, kolokvijalno zvan 'najbrži prst'

Kako navode iz Ministarstva, čim se uvjeti poziva prilagode, on će se ponovno objaviti i to po modelu privremeno otvorenog poziva. To znači, pojašnjavaju, da će se svi projektni prijedlozi zaprimljeni u definiranom vremenskom roku evaluirati te će se sastaviti rang lista sukladno rezultatima ocjene kvalitete.