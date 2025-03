Policija objavila natječaj za posao: Plaća može ići i do 1500 eura

Brojni studenti uz učenje skupljaju radno i životno iskustvo poslovima koji im se nude. Najčešće to čine ljeti, kad obično popunjavaju sezonska radna mjesta na Jadranu. No, oni kojima je to mrsko, mogli bi se okušati u radu u metropoli.

Naime, Grad Zagreb i Policijska uprava zagrebačka raspisali su oglas za studentski posao. Prometna jedinica mladeži zbog sve većeg broja turista u metropoli podiže broj pripadnika s 35 na 40. Zainteresirani se mogu javiti u Prvu ili Drugu postaju prometne policije, odnosno u Heinzelovu 98 ili Jadransku aveniju 8.

Uvjeti nisu rigorozni, ali kandidati trebaju imati važeću iskaznicu Student servisa u Zagrebu, potvrdu liječnika obiteljske/opće medicine kojom se dokazuje zdravstvena sposobnost, položen vozački ispit te uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.