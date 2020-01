Pogledajte koji se luksuzni hoteli otvaraju u ovoj godini, među njima je i prvi hrvatski Marriott

U Hrvatskoj će se i ove godine otvoriti niz novih hotela. Izdvojili smo njih pet koji bi trebali početi s radom na proljeće ili uoči početka turističke sezone

Novi hotel Ambasador trebao bi imati ' četiri plus' zvjezdice , imat će 101 sobu i apartman, 240 mjesta u restoranu, spa, teretanu, noćni klub i podzemnu garažu s 59 mjesta.

Ove godine trebao bi se otvoriti i hotel Courtyard by Marriott, business brend priznate svjetske grupacije Marriott International. Hotel se nalazi u Dalmatia Toweru, najvišoj građevini u Hrvatskoj visokoj 115 metara.

Courtyard by Marriott smjestit će se na višim katovima, od 16. do 26., čime će se gostima omogućiti spektakularan pogled na grad, a zbog specifičnog oblika građevine svaka od 190 soba i četiri apartmana će imati pogled na more.

Hotel će uz konferencijske sadržaje imati wellness, teretanu, restoran i bar.