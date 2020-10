Poduzetnici traže ukidanje obaveze plaćanja članarina gospodarskoj i obrtničkoj komori, premijer Plenković nije s tim sretan

Poduzetnici kreću u borbu protiv parafiskalnih nameta. Glas poduzetnika je pokrenuo online peticiju kojom traže ukidanje prvenstveno obveze plaćanja članarina u gospodarskoj i obrtničkoj komori te turističkoj zajednici. Podršku su dobili i od HUP-a i od ministra finanacija Zdravka Marića

"Za mikro i male poduzetnike to su iznosi po tvrtci od 1000, 1500 do 5000 kn. Za srednje tvrtke to su iznosi do 50 tisuća kuna godišnje, za velike tvrke to su iznosi 150, 200 tisuća kuna godišnje", ističe predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas.

Iz gospodarske i obrtničke komore zahtjev za ukidanje obaveznih članarina nisu danas htjeli komentirati, ali je komentirala slična organizacija - Hrvatska udruga poslodavaca. Njihovih više od 6000 članova pristupili su samostalno i dobrovoljno plaćaju članarinu. Zato poziv na ukidanje obveznih članarina podržavaju.

"Ljudi se dobrovoljno učlanjuju, oni dobrovoljno plaćaju što je ugovoreno i oni znaju zašto to plaćaju i onog časa kada nisu zadovoljni našim djelovanjem, našim uslugama, oni naprosto prestaju plaćati svoju članarinu i idu svoje interese ostvarivati negdje drugdje. Mislim da je to normalan tržišni princip", poručuje glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić.

Ipak, najbitnije je što o tome misle oni koji kreiraju pravila. Ministar financija smatra da prostora za olakšavanje neporeznog pritiska ima.

"Ne gledam ja samo članarinu u gospodarskoj komori, gledam kompletni sustav tih takozvanih parafiskalnih ili neporeznih davanja, tu uvijek prostora ima. Mislim da te članarine što se tiče gospodarske i obrtničke komore su bile u nekoliko navrata snižavane. Da li ima prostora za dalje? Sve je na stolu", kaže ministar financija Zdravko Marić.

No, premijer, čini se, nije sklon smanjivanju prihoda udruženja za koje smatra da ispunjavaju svoju svrhu.

"Postoje određeni krugovi zainteresirani da prihodi ovih komora i zajednica valjda budu nula pa da se financiraju ne znam točno iz čega, ne bi li možda neki drugi dobili prostor za djelovanje", kazao je ranije ovog mjeseca Andrej Plenković.

"Može premijer mislit u konačnici ono što i misli, ali mi smatramo da je dosta. Vrijeme je za ukidanje velikog broja parafiskalnih nameta. Vrijeme je za manje poreze, za manje namete. Krajnje je vrijeme gospodo", uzvraća Bujas.

Glas poduzetnika traži da se članstvo u komorama svede na dobrovoljnu bazu, a onda smatraju da će se i benefiti članstva poduzetnicima isplatiti.