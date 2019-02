Zašto Amerikance toliko živcira njemačko-ruski projekt kojim paralelno teku plin i politika?

Završetku kontroverznog plinovoda zaprijetilo je neslaganje Francuske s njemačkim stavom oko reforme energetske regulative, a protivljenje SAD-a još uvijek znači moguće sankcije za niz osoba i tvrtki koje povezuju Njemačku, Rusiju, njihova politička vodstva te nekadašnje tajne policije Istočne Njemačke i Sovjetskog Saveza, Stasi i KGB

U konačnici je ipak postignut konsenzus kojim je odlučeno da će odgovornost za primjenu nove regulative s Bruxellesa biti prebačena na državu u kojoj pojedini plinovod, iz zemlje koja nije članica Unije, izlazi na kopno. U konkretnom slučaju Sjevernog toka 2 to je Njemačka, a ta će država morati primjenjivati nova europska pravila, čije očekivano usvajanje znači i to da ruska državna kompanija Gazprom neće moći više biti jedini upravitelj novog plinovoda.

Kako se očekuje da će ionako skromna domaća proizvodnja Unije, koja najvećim dijelom dolazi iz Nizozemske, ubuduće padati, a potražnja rasti (Njemačka je već najavila da će ugasiti sve nuklearne elektrane do 2022. godine, a nedavno je isto najavila i za elektrane na ugljen koje će ugasiti do 2038.), izgledno je da će Rusija imati otvorena vrata za daljnje jačanje utjecaja na energetsku politiku EU-a. S takvom situacijom poseban problem ima SAD jer mu ne odgovara jačanje ruske poluge u Europi te ima popriličan interes za izvozom vlastitog prirodnog plina (u ukapljenom obliku, tzv. liquified natural gas, LNG).

Na čelu tvrtke Nord Stream 2 AG nalazi se Matthias Warnig, a on je do kraja 2015. desetak godina proveo u originalnoj kompaniji Nord Stream. Uz svoju šefovsku poziciju u Nord Streamu 2, Warnig je, kako je navedeno na internetskim stranicama, i član nadzornog odbora Transnjefta, ruske državne kompanije za transport nafte, kao i član nadzornog odbora VTB banke, također u ruskom državnom vlasništvu. Uz to, Warnig je zamjenik predsjednika nadzornog odbora najveće ruske naftne kompanije Rosnjefta (predsjednik tog odbora je Gerhard Schröder) i do kraja prošle godine bio je predsjednik nadzornog odbora u Rusalu, najvećem ruskom proizvođaču aluminija.

Za Warniga, rođenog 1955. u Istočnoj Njemačkoj, dodaje se i da je do 1990. imao određene funkcije u vladi te države. Kroz godine je u raznim medijima objavljeno i što točno 'određene' funkcije znače jer je Warnig, po svemu sudeći, bio član zloglasne istočnonjemačke tajne policije Stasi. Taj dio njegove biografije objasnio bi i odličan odnos s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je dio svojeg ranijeg dijela karijere također proveo u Istočnoj Njemačkoj, i to kao agent KGB-a, tadašnje sovjetske tajne službe. Putin je, po pisanju britanskog Guardiana, do njegova zatvaranja prije tri godine rado dolazio u restoran koji je u Berlinu držao sin Matthiasa Warniga, Stefan.