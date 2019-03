Plenkovićevo noćno obraćanje u Saboru: Dizanje kreditnog rejtinga je signal da idemo u dobrom smjeru

Nakon što je kreditna agencija S&P Hrvatskoj dala investicijski rejting, premijer Andrej Plenković obratio se novinarima u Saboru, gdje je u tom trenutku još trajala rasprava o financiranju političkih stranaka. Plenković je objasnio da je u Sabor stigao i zbog kreditnog rejtinga i kako bi izrazio solidarnost sa zastupnicima koji raspravljaju već 38 sati zbog Mostovih amandmana

'Ovo je signal da moramo nastaviti sa strukturnim reformama, s poreznim rasterećenjem, mirovinskom reformom koju se prepoznali kao jednu od ključnih strukturnih reformi, s postignućima u domeni turizma, glede osobne potrošnje i s činjenicom da je čitav paket tih aktivnosti hrvatske Vlade omogućio da se po ovoj agenciji nakon šest i pol godina vratimo na investicijski rejting. To je odlična vijest za Hrvatsku i za naše gospodarstvo. Siguran sam da se na ovaj način širi i baza i krug potencijalnih investitora u Hrvatsku, a posljedično tome vidjet ćemo daljnji trend onoga što je dobro za gospodarstvo i za građane, a to je, naravno, i smanjivanje kamatnih stopa', rekao je Plenković .

Upitan je li razgovarao s ministricom Gabrijelom Žalac o njenim navodima da joj afere podmeće netko iz stranke, kazao je da nije. 'Neću uopće o tome razgovarati jer je to nebitna tema. Ovo je bitna tema jer smo vam došli reći koliko je važan današnji signal S&P-a za ono što je bitno u radu Vlade', kazao je Plenković.

Na pitanje uživa li ministrica Žalac njegovo puno povjerenje, odgovorio je 'ministrica radi svoj posao i dalje normalno', a na ponovljeno pitanje, uzvratio je 'sve sam vam rekao'.

Osvrnuo se Plenković i na 38-satnu raspravu u Saboru, kazavši da je došao u Sabor izraziti i solidarnost s kolegama u glasanju o amandmanima.

'Inzistiranjem na filibusteringu Mostovci su stavljali nepotrebne, besmislene, banalne, krive, loše amandmane, protiv interesa građana i to po nekoliko puta kopirane da bi postigli – što? Da bi pokazali da je postojeći sustav možda dobar pa da ga ne moramo mijenjati. Ništa se ne mijenja u izbornim pravilima, dapače, iste uvjete imaju sve stranke, a građani će biti senzibiliziraniji na europske teme ako je ta kampanja vidljiva. Nema zemlje koja je do sada imala tako mali okvir sredstava za kampanju za europske izbore. Za izbore za Sabor smo imali 15 milijuna kuna za kampanju koja je trajala 22 dana, a ova će kampanja trajati otprilike 45 dana za jedan mali ficlek tog iznosa. To nije dovoljno i nije dobro za demokraciju. Što se mene tiče, i četiri milijuna kuna su malo, trebalo je imati više, upoznati javnost s temama, snažno govoriti o onome što je bitno, o onome što su bile danas teme Europskog vijeća. Ovo je način da kompenziramo sve te važne teme jer su one bit', poručio je premijer.

Marić: S&P je prepoznao korak u pravom smjeru

Ministar financija Zdravko Marić rekao je da je zadovoljan dizanjem rejtinga i da je ono temeljeno na jakim fiskalnim rezultatima i odgovornoj proračunskoj potrošnji.

'Nakon šest i nešto godina hrvatski kreditni rejting je ponovno u investicijskoj zoni. S&P u samom uvodu kaže da je na jakim fiskalnim rezultatima temeljena ova odluka. Vi se sjećate da je od prve godine mandata Vlade i mene kao ministra, veliki smo naglasak stavili na fiskalnu konsolidaciju, baziranu na odgovornoj proračunskoj potrošnji, ali i na prihodnoj strani proračuna koja je procjenjena da mora ići u smjeru poreznog rasterećenja', kazao je, podsetivši da je s rejting agencijama komunicirao i kada se išlo u prvi dio porezne reforme.

'Tri godine nakon prvog kruga drago je vidjeti da je S&P prepoznao da je to korak u pravom smjeru i da su pozitivni efekti porezne reforme vidljivi', rekao je Marić.

Kazao je kako je u polsjednje tri godine javni dug smanjen za 10 postotnih bodova BDP-a. 'To je sigurno najmjerljiviji efekt razborite i odgovorne fiskalne politike', dodao je.

Kod ocjena rejting agencija, kaže, uvijek gleda što kažu što još treba napraviti kako bi rejting rastao i koji su rizici. 'To su sve stvari s kojima se Vlada vodi i brine i to će sigurno biti u sljedećem programu konvergencije kao takvo prepoznato', rekao je.

'Tijekom četvrtog mjeseca ćemo doznati preliminarne podatke za 2018. godinu, unatoč značajnom efektu plaćanja po jamstvima u grupaciji Uljanik, možemo i u ovom trenutku konstatirati da su javne financije i 2018. bile izbalansirane', poručio je ministar financija.