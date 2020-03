Platili ste putovanje, a strah vas je koronavirusa? Pogledajte kada i kako možete doći do svog novca ako odustajete od aranžmana

U šizofrenoj atmosferi uzrokovanoj vijestima o širenju zaraze koronavirusom mnogi koji su već uplatili turističke aranžmane pitaju se hoće li morati otkazati putovanje. Provjerili smo kakva su pravila turističkih agencija u ovakvim situacijama. Ako se otkazuje putovanje zbog bojazni od koronavirusa, vraća li se putnicima novac u cijelosti ili samo djelomično?

S obzirom na to da državna tijela još nisu utvrdila dodatna pravila za pojedine situacije, u svakom konkretnom slučaju otkaza putovanja zbog straha od koronavirusa, uz zakonske odredbe vrijede opći uvjeti poslovanja agencije s kojom je sklopljen ugovor.

Međutim, u slučajevima kad agencija nije otkazala aranžman, a putnik želi otkazati putovanje zbog bojazni od koronavirusa, nema pravo na povrat ukupno uplaćenog iznosa, već visina povrata ovisi o danu otkaza, odnosno preostalom vremenu od otkaza do putovanja.

Inače, putovanje može biti otkazano od agencije ili od putnika. Pravilo je da ako agencija otkaže putovanja zbog 'više sile' ili nekog drugog razloga (primjerice, nedovoljnog broja prijavljenih putnika), u cijelosti vraća novac putniku. Treba naglasiti da su same agencije već otkazale većinu planiranih aranžmana u područja u kojima je žarište epidemije koronavirusa.

U pravilu, kad otkazujete putovanje u 'zadnji čas' (manje od tjedan dana prije puta), nemate pravo na povrat troškova. Ako pak otkažete putovanje od osam do dvadeset dana prije puta, dobit ćete natrag od 40 do 60 posto novca, a ako ste odustali od putovanja 30 i više dana prije polaska, možete dobiti od 70 do 90 posto povrata troškova.

Neželjeni trošak zbog otkaza putovanja možete izbjeći uplatom osiguranja od otkaza. Cijena police osiguranja iznosi oko pet posto vrijednosti aranžmana. Pritom je važno naglasiti da osiguranje pokriva samo slučajeve koji su izričito navedeni u polici.

Putno osiguranje obično uključuje slučajeve službenih poziva, naglog pogoršanja zdravstvenog stanja i smrtne slučajeve u užoj obitelji. Ako nastupe okolnosti koje su pokrivene osiguranjem, imate pravo na povrat novca u cijelosti, neovisno o vremenu otkaza putovanja.