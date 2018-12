Pivci se domogli više od 30 posto Kraša: Nećemo mijenjati upravu!

Kraš je uspješno proveo dokapitalizaciju u dva kruga, u kojima su imali pravo sudjelovati samo postojeći dioničari. Oni su upisali i uplatili ukupno 125.000 novih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 400 kuna, čime je prikupljeno 50 milijuna kuna

'Ne mogu u ovom trenutku reći koliki smo udjel stekli, ali mogu potvrditi da smo sudjelovali u dokapitalizaciji. Uostalom, to smo i najavljivali. U tijeku je provedba odluka, pa očekujem da će proces biti dovršen oko Nove godine. Nama je u interesu da se Kraš razvija, a ovom su dokapitalizacijom prikupljena sredstva koja će se iskoristiti za modernizaciju i tehnološki razvoj tvrtke. To je nešto što treba odraditi Uprava Kraša, i to prema poslovnim planovima koje je zacrtala. Dakle, sudjelovali smo u oba kruga dokapitalizacije, a nakon što sve bude dovršeno, za svaku buduću dionicu koja se bude prodavala na burzi bit će potrebna javna ponuda. Koliko sam s time upoznat, nakon ove dokapitalizacije, ako želite kupiti i jednu dionicu, morate dati javnu ponudu', izjavio je Ivica Pivac, predsjednik Uprave Mesne industrije Braća Pivac iz Vrgorca.