Petrov spreman na odlazak: Članovi Mosta odlučit će hoću li ostati predsjednik

Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov u ponedjeljak je izjavio kako je Most na EU izborima doživio neuspjeh za koji se osjeća odgovornim, kao i za sve dobro i loše u stranci, najavivši da će članovi Mosta na izbornom saboru odlučiti hoće li on i dalje biti predsjednik stranke

Dodao je i da je postizborna analiza pokazala kako veliki broj ljudi koji simpatizira Most nije izašao na EU izbore te je zaključio da je bitno raditi na angažmanu ljudi na EU izborima, s obzirom da su oni "određena predigra za parlamentarne izbore".

Na pitanje smatra li se kao predsjednik stranke odgovornim za izborni rezultat, Petrov je kazao da se smatra odgovornim za sve, i dobro i loše u Mostu.

Dodao je da, unatoč tome, želi "odraditi stvari do kraja" te da je spreman nastaviti voditi Most, no da će odluku o tome prepustiti članovima stranke na izbornom saboru.