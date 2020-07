Pandemija plućne bolesti nepovratno promijenila pušenje: Kanabis doživio renesansu, u SAD-u bi njime financirali gospodarski oporavak

Pušenje duhana, navika koja traje stoljećima i koja se zadnjih stotinjak godina vrti oko cigareta, početkom 21. stoljeća počela se drastično mijenjati izumom elektroničkih cigareta i legalizacijom kanabisa. Kad je svijet udarila pandemija koronavirusa, tj. respiratorne bolesti COVID-19, pušači su se osjetili još ugroženijima

No globalna pandemija nikome nije olakšala prestanak pušenja. Stalne karantene i rastuća nezaposlenost rezultiraju time da je sve više i više ljudi kod kuće te su u stalnoj potrazi za novim, jeftinim načinima da ublaže stres. Velike duhanske kompanije i startupovi orijentirani na kanabis počeli su nuditi niz novih proizvoda, pa tek predstoji vidjeti u kojem će se smjeru razviti novi proizvodi i hoće li korisnici nastaviti uživati u njima i nakon pandemije ili će se vratiti cigaretama, piše Bloomberg.

Prema podacima kojima raspolaže Global Center for Good Governance in Tobacco Control, 12 posto zemalja uvelo je neku vrstu ograničenja na cigarete, duhanske proizvode, ali i elektroničke cigarete, tzv. parilice od početka pandemije. Istraživanje koje je provela američka zaklada Foundation for a Smoke-Free World pokazuje pak da je 83 posto pušača u Sjedinjenim Američkim Državama koji su imali koronavirus ili ga je imao član njihove obitelji razmislilo o prestanku pušenja.