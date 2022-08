Ove hrvatske tvrtke uvele su četverodnevni radni tjedan, provjerili smo što im je to donijelo

Plaća više nije osnovni faktor za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih djelatnika, a tvrtke diljem Europe sve češće kao jednu od pogodnosti biraju četverodnevni radni tjedan. Bolje raspoloženje zaposlenika, jednake plaće i dan više za odmor, rast produktivnosti među zaposlenicima... Zvuči utopijski, a kako takav model radnog tjedna zbilja funkcionira i kakve rezultate ima, provjerili smo u hrvatskim tvrtkama u kojima je on već neko vrijeme na snazi

Njihovi zaposlenici, pojašnjava nam direktorica tvrtke Šepić, uz takav model rada imaju više vremena za obitelj, prijatelje, vlastite hobije, ali i edukaciju i osobni razvoj. 'Sve to često stavljamo po strani za period u kojem ćemo imati vremena, a sada smo to vrijeme stvorili i uživamo u tome', ističe Šepić. Usto je zahvaljujući četverodnevnom radnom tjednu manji broj dana odsutnosti zaposlenika s radnog mjesta zbog bolovanja.

'Prema tome, jedino što mjerimo kada je učinkovitost u pitanju to je je li posao kvalitetno obavljen i je li klijent zadovoljan. No da bi posao bio obavljen i klijent zadovoljan, ponajprije naši zaposlenici trebaju biti zadovoljni. Dajući našim zaposlenicima dodatan slobodan dan u tjednu bez smanjivanja plaće, oni su motiviraniji, zadovoljniji i odmorniji te će njihova kvaliteta života biti znatno veća', kaže Šepić.

Zadržali plaće zaposlenika

Dinamika se promijenila tako što svaki dan u tjednu netko od kolega koristi svoj slobodan dan. Naime nisu uveli slobodan petak, već se svi zaposlenici na mjesečnoj bazi rotiraju za slobodan dan u tjednu. 'Na taj način će svatko u nekom trenutku dočekati svoj produženi vikend, ali ono što je također bitno je da smo klijentima i dalje na usluzi pet dana u tjednu. Uspostavili smo pomno razrađene procedure, rasporede, kalendare, back-up support, kako bi se poslovanje moglo normalno dalje odvijati i razvijati. Naš tip poslovanja zasnovan je na licencama za softver, dakle svi poslovni subjekti koji žele raditi profesionalan e-mail marketing zakupljuju od nas licencu za Webpowerov softver i koriste ga uz našu lokalnu korisničku podršku uključenu u cijenu. Naše se poslovanje ne zasniva na tipičnom agencijskom poslovanju, kada zapravo prodajete uslugu koju vrednujete određenom satnicom i svaki neodrađeni sat predstavlja izgubljeni prihod. U Webpower Adriji prodajemo primarno proizvod, a usluga naših eksperta za e-mail marketing dodana je vrijednost, no nije primarni izvor prihoda. Uvođenjem četverodnevnog radnog tjedna zadržali smo plaće naših zaposlenika na istoj razini i dali im povrh toga povišicu u vidu slobodnog vremena, što je, kao i zdravlje, neprocjenjivo', ističe direktorica.

Poželjan poslodavac

Svjesni su da će daljnjim rastom poslovanja i brojem klijenata te provođenjem četverodnevnog radnog tjedna trebati ranije zaposliti dodatnu osobu nego što bi to trebali u modelu petodnevnog radnog tjedna, no ističe da im je to i više nego u redu jer to u konačnici znači da poslovanje raste. 'A i koristi za našu tvrtku koje dobivamo ovim modelom rada puno su vrjednije. Pozitivna reputacija koju smo stvorili uvođenjem četverodnevnog radnog tjedna donijela nam je ulogu poželjnog poslodavca, što se pokazalo upola većim brojem pristiglih prijava na natječaj za radno mjesto koji smo proveli u travnju ove godine. Kandidati su u Webpower Adriji prepoznali poslodavca koji se brine o svojim zaposlenicima i njihovom zdravlju te je to jedan od glavnih razloga za to što su nam se prijavili i žele biti dio naše organizacije', kaže naša sugovornica.

Međutim uz pozitivne ima i negativnih strana ovog modela radnog tjedna. 'Upravo zato što je svaki dan u tjednu netko od kolega odsutan, gotovo da nemamo priliku niti jedan dan sastati se svi, jer uvijek je netko odsutan. Također, meni osobno za planiranje sastanaka, edukacija i demo prezentacija često bude zahtjevno uskladiti account managere i njihov raspored korištenja slobodnog dana s terminom sastanka. Zato smo odlučili da ćemo od rujna ove godine usavršiti model četverodnevnog radnog tjedna na bazi dosadašnjeg iskustva. Konkretno, tim će se podijeliti u tri grupe te za slobodne dane u tjednu koristiti isključivo ponedjeljak, srijedu i petak. Spomenute grupe rotirat će se svaki mjesec za slobodan dan u tjednu. Tako smo dobili dva dana u tjednu (utorak i četvrtak) u kojima smo svi aktivni i možemo planirati interne i sastanke s klijentima, team buildinge itd. Ponedjeljak, srijeda i petak su ionako najtraženiji slobodni dani. Svakodnevno nešto novo naučimo i spoznamo pa vjerujem da ćemo u narednom razdoblju samo usavršavati naš model četverodnevnog radnog tjedna', zaključuje Šepić.

Balans privatnog i poslovnog

Prije četiri godine, 2018., tvrtka Logička matrica uvela je četverodnevni radni tjedan i prakticiraju ga od tada pa do danas, uz manju stanku tijekom lockdowna. No u njihovom slučaju taj model rada koristi samo jedna osoba tjedno.

'Prvo, odluka o korištenju četverodnevnog radnog tjedna prepuštena je zaposlenicima, a oni sami biraju hoće li koristiti taj model radnog vremena ili klasični, pet dana u tjednu. Osoba koja odluči koristiti četverodnevni radni tjedan taj tjedan radi po deset sati dnevno. Drugo, kad znamo koliko će osoba koristiti taj model, radimo raspored korištenja četverodnevnog radnog tjedna. Osoba koji koristi četverodnevni radni tjedan sama bira dodatni slobodan dan, a to obično bude petak. Kada napravimo cijeli krug, radimo novi raspored u kojem zaposlenici biraju kad će koristiti taj tjedan', pojašnjava nam Renata Šeperić Petak, direktorica tvrtke koja se inače bavi poslovnim savjetovanjem te nudi usluge strateškog planiranja, pripreme, prijave i provedbe projekta financiranih iz fondova EU-a, javnom nabavom, promidžbom i vidljivosti, izradom poslovnih planova, investicijskih studija i studija izvodljivosti s cost-benefit analizom.