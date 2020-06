Otvoreno o gospodarskoj krizi: Očekuje li Hrvatsku val nezaposlenosti?

Gotovo 155.000 nezaposlenih bilježi Zavod za zapošljavanje. Nakon vala otkaza zbog koronavirusa od po 1000 dnevno, u lipnju se stanje ipak stabiliziralo. Josip Aladrović, ministar rada i mirovinskog sustava, izjavio je u HRT-ovoj emisiji 'Otvoreno' da je koronakriza utjecala na ekonomiju u cijelom svijetu

Smatra da ovo nije kraj krize, bez obzira što se epidemiološka situacija popravila. Napominje da Vlada i dalje ima mjere s kojima će se boriti.

'Mjere za očuvanje radnih mjesta polučile su svoj rezultat, međutim one su bile komplementarne s čitavim nizom drugih mjera iz sfere porezne politike, drugih ministarstava koji se tiču ekonomskih resora. Zasad smo pokazali otpornost i da se znamo boriti s krizom. U sljedećem razdoblju trebamo i dalje na dnevnoj bazi pratiti po sektorima što se događa s nezaposlenosti i zaposlenosti. To je ono što ćemo činiti cijelo vrijeme a to će čekati i novu vladu nakon izbora', dodao je.

Davorko Vidović, Restart koalicija (SDP), kaže da još uvijek ne znamo kakve će posljedice koronakriza ostaviti na gospodarstvo. Zabrinjavajućim smatra podatak da je oko 600.000 radnika bilo pod mjerama za očuvanje radnih mjesta.