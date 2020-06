Otvoreni radovi na izgradnji sunčane elektrane Cres vrijedne 41 milijun kuna

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar turizma Gari Cappellii predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić danas su položili temeljni kamen za izgradnju 41 milijun kuna vrijedne Sunčane elektrane Cres, najveće sunčane elektrane u izgradnji u Hrvatskoj te su obišli ELEN punionicu za električna vozila u Cresu.

„Čestitam svima koji su sudjelovali u pripremi ovog projekta, od HEP-a, Primorsko-goranske županije, Grada Cresa pa do uključenih ministarstava. Ova će hvalevrijedna investicija doprinijeti energetskoj neovisnosti i razvoju otoka Cresa. Sinergija investicija u energetiku i promet od presudne je važnosti za zadržavanje stanovništva na našim otocima, ali i za stabilnost hrvatskog gospodarstva u krizi izazvanoj koronavirusom“, izjavio je Oleg Butković, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

Elektrana snage 6,5 MW godišnje će proizvoditi oko 8,5 milijuna kWh električne energije, što odgovara potrošnji oko 2.500 kućanstava. Gradi se na zemljištu površine 17 hektara, dva kilometra sjeverno od naselja Orlec. U 13 segmenata pojedinačne snage 500 kW, instalirat će se ukupno 20.330 panela domaćeg proizvođača Solvis. Paneli će se smjestiti tako da omogućuju nesmetan prolaz malih životinja unutar ograde sunčane elektrane i ispašu ovaca unutar ograđenog područja. Projekt SE Cres je do ishođenja lokacijske dozvole razvijala Primorsko-goranska županija, kada projekt preuzima HEP, koji je na temelju natječaja izgradnju povjerio konzorciju PVI Solar, PVI GmbH, Intecco i Deling. Elektrana će s proizvodnjom početi do kraja godine.

„Unatoč globalnoj krizi izazvanoj koronavirusom, HEP je bez oklijevanja nastavio s realizacijom plana investicija za 2020. godinu koji je utvrđen u do sada najvećem iznosu u povijesti HEP-a, od gotovo pet milijardi kuna. To činimo jer smo svjesni da su nastavak našeg investicijskog ciklusa i ulaganja u kojima je snažno zastupljena domaća komponenta, iznimno važni za razvoj i stabilnost hrvatskog gospodarstva. Pritom se najveći dio investicija odnosi na realizaciju obnovljivog scenarija razvoja HEP-a do 2030. godine, u sklopu kojega ćemo izgraditi 1.500 MW proizvodnih kapaciteta.Polovina tih kapaciteta, koja po snazi odgovara Nuklearnoj elektrani Krško, bit će u sunčanim i vjetroelektranama. U ovom trenutku, u izgradnji ili pred početkom izgradnje imamo vjetroelektranu Korlat i čak sedam sunčanih elektrana“, izjavio je Frane Barbarić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede.