Oštra kritika iz Njemačko-hrvatske komore: Stvari se u Hrvatskoj ne mijenjaju! Gotovo polovica onih koji su ulagali više to ne bi napravili

Nedovoljna borba protiv korupcije, visoka porezna opterećenja, neučinkovita javna administracija i pravna (ne)sigurnost i dalje su najveće slabosti i rizici za investicije i poslovanje u Hrvatskoj, koju bi ove godine za ponovno investiranje odabralo manje kompanija nego lani, pokazala su nova istraživanja Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore

Onih koji bi to učinilo manje je u postotku nego ih je bilo prošle godine (68 posto) i ujedno najmanje njih u zadnjih pet godina, odnosno od 2015., uključujući i 2019., kada se to kretalo i oko 80 do 82 posto.

"Stvari se u Hrvatskoj ne mijenjaju, ili bar ne dovoljno brzo i dobro i to je loše, iako je i prosjek u regiji srednje i istočne Europe za ponovno investiranje manji ove nego je bio prošle godine. U 2019. bi njih 79 posto ponovno investiralo u toj regiji, za razliku od njih 82 posto u 2018. S druge strane pak imamo Poljsku, gdje bi ponovo došli investirati njih čak 95 posto", nastavio je Potthoff.

Predsjednik Komore Thomas Sichla, ujedno i direktor tvrtke Zagrebačke otpadne vode, slaže se u ocjenama da bi se u Hrvatskoj stvari mogle odvijati brže, pogotovo, što je Hrvatska već pet godina u EU te je, kako kaže, u sve svoje zakone ugradila postavke EU zakonodavstva, ali kao da se to ne primjenjuje dovoljno dobro u praksi.