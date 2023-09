Osnivač Fyre Festivala izišao iz zatvora, sprema nove 'Igre gladi za bogate klince'

Tek mu je 31 godina, a u svojoj kratkoj, ali bogatoj karijeri iza sebe ima nekoliko (ne odveć uspješnih) projekata i titulu 'zaštitnog lica milijunskih milenijskih prevara', zbog čega je završio i u zatvoru. Williama Z. McFarlanda, odnosno Billyja McFarlanda, šira javnost upoznala je prije sedam godina, kada je s reperom Ja Ruleom najavio Fyre Festival, 'najbolji festival ikad', koji je trebao biti održan na 'privatnom otoku na Bahamima'. Trebala su to biti dva tjedna 'glazbe, umjetnosti, fine hrane, luksuza i glamura'

No festival je bio totalni fijasko, a McFarland je prevario ulagače za 27,4 milijuna dolara. Rekao im je tako da matična tvrtka festivala Fyre Media vrijedi 90 milijuna dolara, no u travnju 2017., godini ne(održavanja) festivala, zabilježila je 60.000 dolara prihoda. Iza sebe ostavio brojne kolateralne žrtve koje za svoj rad nikad nisu dobile novac, a trebale su ga izdvojiti iz svog džepa za troškove. McFarland je gotovo pet godina proveo u zatvoru zbog prevare, a sudeći po objavama i broju intervjua nakon izlaska, ne čini se da je doživio katarzu i promislio o svojim postupcima, naprotiv. Osim što tvrtkama nudi svoje marketinške usluge, najavio je Fyre Festival 2 za 6. prosinca sljedeće godine na Karibima, pustivši u prodaju prvih 100 karata za 499 dolara, koje su 'rekordno prodane', kako tvrdi, a već je dostupan i merch, odnosno kapuljače i kape s novim logom.

Tajnoviti Billy Glazbenici i točna lokacija, naravno, nisu poznati, no kontroverznog mladog poduzetnika ključni detalji oko organizacije i novca nikad nisu sputavali, a ni previše zanimali. Pa tako ni činjenica da je zbog prvog Fyre Festivala, koji doduše nije ni održan, završio u zatvoru. Najbizarnije je to što je u nedavnom intervjuu na Fox Newsu rekao da je ideja o Fyre Festivalu 2 došla nakon što je sedam mjeseci proveo u samici, u kojoj je 'imao vremena za razmišljanje'. Najavio je i da planira mjuzikl o Fyre Festivalu, ne ulazeći u detalje. Posljednjih nekoliko mjeseci na društvenim mrežama, od TikToka do LinkedIna, poziva potencijalne ulagače i partnere da mu se pridruže te da vrati na taj način novac što ga duguje društvu koje je prevario. Rekao je da želi pronaći 'najbolje partnere na svijetu koji bi mu omogućili da bude on dok provodi Fyreovu viziju na najvišoj razini'. I sve to govori s osmijehom na licu, pa to doista djeluje nevjerojatno. No i sami njegovi bivši poslovni partneri bili su složni u tome da mu se jedna stvar ne može osporiti: oduvijek je bio odličan i prilično uvjerljiv u prodaji.

A kako je uopće počela priča s Fyre Festivalom i tko je Billy McFarland? Priča i hype o Fyre Festivalu od početka su bili obavijeni velom tajni. Povod je bio predstavljanje aplikacije Fyre za angažiranje glazbenih izvođača na različitim događanjima. McFarland je megalomanski odlučio obilježiti to luksuznom zabavom, odnosno glazbenim festivalom za otprilike 10.000 ljudi na privatnom otoku Norman's Cay na Bahamima, a koji je navodno pripadao kolumbijskom trgovcu drogom Pablu Escobaru, premda je stvarni vlasnik bio krijumčar droge George Jung, s kojim je Escobar prijateljevao. A tu si destinaciju nije mogao baš svatko priuštiti, no ionako su organizatori od početka ciljali na one dubljeg džepa. Cijena ulaznice bila je, naime, između 1500 i 12.000 američkih dolara. A kako najbolje predstaviti priču ako ne na društvenim mrežama i uz pomoć onih koji kreiraju trendove? Reper Ja Rule i McFarland najprije su okupili poznate manekenke Kendall Jenner, Bellu Hadid i Emily Ratajkowski na tom privatnom otoku. Jahte, litre skupog alkohola, jet-ski i manekenke koje uživaju na plaži trebali su stvoriti dojam raja koji ovaj festival nudi (budućim) gostima. A to se i dogodilo – pomno osmišljenom kampanjom zaintrigirali su zlatnu mladež diljem SAD-a, željnu luksuza i zabave, koja je pohitala kupiti karte i rezervirati smještaj, na što su potrošili tisuće dolara. A čini se da je dobar marketing bio sve što su imali.

Problemi su se javili već na početku, a McFarland ih je gurao pod tepih, kao što će raditi sa svim ostalim problemima koji će uslijediti. Osim što je privatni otok Norman's Cay bio bez infrastrukture i mjesta je bilo za tek 5000 ljudi, prekršio je ugovor prema kojem u promotivnim materijalima, videima i fotografijama nije smio spominjati Pabla Escobara, zbog čega su, nekoliko mjeseci prije datuma održavanja festivala, ostali bez lokacije. Rješenje koje su pronašli bio je obližnji otok, a koji su i dalje reklamirali kao da je privatni, što je naravno bilo daleko od istine, tim više što je bio naseljen. Vremena je bilo malo, a skupina neiskusnih članova McFarlandova tima, na čelu s njim, ignorirala je probleme na koje su ih upozoravali oni s više staža. Nije bilo dovoljno šatora ni plana o infrastrukturi te kamo smjestiti sve ljude koji su već platili i karte i smještaj, već su cijelo vrijeme održavali lažnu sliku i hype, tražeći još novca od ulagača i samih posjetitelja. Nisu htjeli javno obznaniti da neće biti dovoljno smještaja, a sami posjetitelji tjedan dana prije festivala nisu imali osnovne informacije, od datuma i vremena polaska aviona do mjesta na kojem će spavati. Kad bi objavljivali pitanja na službenoj stranici festivala na Instagramu, upiti i negativni komentari brzo bi nestajali.

Kap koja je prelila čašu No došao je i dan festivala, 28. travnja. Posjetiteljima su najprije kasnili letovi, na aerodromu na Bahamima su ih dočekali školski busovi u kojima su stajali nagurani, da bi ih na mjestu događanja dočekale nedovršene 'kabane', odnosno šatori za izbjeglice i madraci natopljeni kišom koja je pala noć prije, umjesto rezerviranih vila uz more i 'luksuznih šatora'. Osim problema s logistikom, sigurnosti i nedostatkom osoblja, posjetitelji u jednom trenutku nisu imali hrane ni vode, nisu mogli ni do svoje prtljage, a neki su tvrdili da su oko šatora šetali psi lutalice. Bila im je obećana i vrhunska hrana, da bi na kraju dobili dva tosta, komad sira, salatu i rajčicu. I to je bila kap koja je prelila čašu te su ljutiti i razočarani milenijalci na društvenim mrežama počeli objavljivati fotografije s otoka, razotkrivši kaos i prevaru. Kad je festival trebao početi, glavni headliner Blink-182 naprasno je otkazao nastup, što je bend opravdao time 'da nisu sigurni mogu li pružiti svojim obožavateljima ono što zaslužuju na Fyreu'. Ni oni nisu bili plaćeni, kao ni drugi glazbenici koji su odustali od nastupa. A čak ni u trenutku u kojem su bijesni posjetitelji festivala krenuli prema aerodromu i bilo je očito da je festival propao prije nego što je i počeo, ni tada McFarland i Ja Rule nisu priznali grešku. Rekli su da je festival 'odgođen' i da će 'svi iz toga naučiti nešto i popraviti stvar'.

Igre gladi za bogate klince? Amerikanci su se za to vrijeme naslađivali situacijom u kojoj se našla zlatna mladež te prozvali cijeli događaj 'igrama gladi za bogate klince'. Oni koji su radili s McFarlandom od ideje do 'realizacije' naposljetku su ga prozvali 'patološkim lažljivcem i prevarantom' koji do zadnjeg trenutka nije želio prihvatiti da je projekt propao. Pritom su stradali lokalci koji su bili zaposleni na postavljanju šatora i pozornice te općenito infrastrukture, a koji su do zadnjeg dana danonoćno pokušavali spasiti festival, predodređen za propast od prve sekunde. Mnogi od tih radnika nikad nisu dobili novac za taj posao. McFarlanda i Ja Rulea posjetitelji Fyre Festivala tužili su kolektivno u svibnju 2017. za 100 milijuna dolara, no savezni sudac odbacio je tužbu u srpnju 2019., rekavši da 'nema dovoljno dokaza da su organizatori znali da će događaj biti katastrofa'. Najmanje jedna odvojena tužba, međutim, donijela je višemilijunsku presudu za dvoje sudionika protiv McFarlanda, a druge su još u tijeku.

Drugi rukovoditelji Fyre Medije nisu se suočili ni s kakvim kaznenim optužbama, a Ja Rule je čak rekao da je i njega samog McFarland prevario te da je 'izgubio neobjavljenu količinu novca ulažući u festivalski pothvat', iako je cijelo vrijeme bio svjestan toga kakva je situacija. U lipnju 2017. McFarland je uhićen i optužen za prevaru na saveznom sudu na Manhattanu. U ožujku 2018. priznao je krivnju prema tri točke optužnice za prevaru putem interneta, financijsku prevaru i davanje lažnih izjava te je osuđen na šest godina zatvora. Odslužio je četiri godine, a izašao je krajem ožujka prošle godine. Raniji projekti Billy je od faksa odustao već na prvoj godini, no ambiciozan kakav jest, pokrenuo je nedugo nakon toga svoju prvu tvrtku – internetsku platformu za oglašavanje Spling, doduše kratkog vijeka i ne baš vrijednu spomena. No 2013. osnovao je tvrtku za plaćanja Magnises, za koju je od investitora dobio 1,5 milijuna dolara. Bila je to 'luksuzna crna kartica' s društvenim pogodnostima i VIP događanjima koji dolaze s članstvom u klubu, a bila je namijenjena milenijalcima malo dubljeg džepa.