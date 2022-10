Očekuje se više od pola milijuna poslova u sektoru solara do 2024., najveći potencijal za energetske uštede je u zgradama

U jeku energetske krize, Europa se još snažnije okreće obnovljivim izvorima energije, a solarna energija predstavlja veliki i do sada neiskorišteni potencijal. Sudionici panela Solarna energija – Primjena u graditeljstvu, koji se danas održao u zagrebačkoj Areni u okviru sajma Arhibau, govorili su o aktualnim propisima, izvorima financiranja, uz poseban fokus na problematiku ugradnje u višestambenim zgradama

'EU je u posljednja dva desetljeća poduzela sveobuhvatne mjere protiv neracionalne potrošnje energije. Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije provela je prije dvije godine istraživanje koje je pokazalo da će globalni kapacitet solarne energije rasti devet posto godišnje do 2050. godine te da će do tada pokriti četvrtinu globalne potražnje za energijom,“ rekla je Katarina Sikavica iz Sektora za graditeljstvo HGK, istaknuvši da je cijena instalacije od početka značajno pala, a povećala se efikasnost te da se u EU očekuje više od pola milijuna direktnih i indirektnih poslova u ovom sektoru do 2024. godine, priopćili su iz HGK-a.