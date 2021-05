Novo doba klasične gradnje - Redbloc® montažna opeka

Inovativna, brza i automatizirana rješenja u gradnji znače bržu gradnju i brže useljenje u novi dom

Građevinski sektor i sama proizvodnja građevinskog materijala imaju značajan udio u hrvatskom gospodarstvu. Tržište, koje je opskrbljeno naizgled jednakim proizvodima, danas zahtjeva inovativne ideje i kreativne proizvode koji donose rješenja naprednija od ostalih. Jedno takvo rješenje hrvatskom građevinskom sektoru donosi tvrtka Redbloc S.E.E. iz Vojnića s inovativnim sustavom gotovih građevinskih elemenata koji se koristi diljem Europe dulje od 15 godina. Redbloc® tehnologija jedini je sustav koji može učinkovito proizvesti montažne dijelove od građevinskih materijala mineralnog porijekla i omogućuje izradu polugotovih zidova od opeke u svega nekoliko sati. Inovativnim sustavom redbloc® moguće je proizvesti u jednom danu do 400 metara kvadratnih montažnih zidova od opeke koji se mogu isporučiti na gradilište u vrlo kratkom roku. Elementi su spremni za transport već sat vremena nakon izrade.

Montažna gradnja na domaćem tržištu predstavlja novi trend, no gradnja opekom je višestoljetna tradicija u Hrvatskoj i opeka zasigurno predstavlja najzastupljeniji materijal u gradnji. Onaj tko se odluči na gradnju kuće opekom, izabire materijal koji je proizveden od prirodnih sirovina koji pruža stabilnu vrijednost, ekološku prihvatljivost, energetsku učinkovitost i zdrav način življenja.

Ovih dana tvrtka Redbloc S.E.E. i grad Karlovac potpisali su ugovor o kupoprodaji zemljišta na kojem se planira izgradnja proizvodnog pogona. ''Iznimno smo zahvalni gradu Karlovcu koji je prepoznao našu poduzetničku inicijativu i putem natječaja nam omogućio kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“ na kojem će u najskorijoj budućnosti biti izgrađen proizvodni pogon. Najmodernija robotska tehnologija polugotovih građevinskih elemenata je budućnost građevinarstva i donosi laka, brza, masivna i potpuno automatizirana rješenja. Kompletna automatizacija nesumnjivo predstavlja revoluciju u izgradnji obiteljskih kuća, višestambenih i industrijskih objekata. Sustav redbloc® montažnih opeka integrira sve segmente kvalitete koji karakteriziraju konvencionalno izgrađenu kuću od pune opeke, koristeći učinkovitosti načina montažne gradnje. Proizvodni pogon naše tvrtke pružiti će, nadam se, i nove mogućnosti zapošljavanja stanovništvu grada Karlovca i okolice već do kraja godine, kada namjeravamo započeti s proizvodnjom.'' rekao je gospodin Ante Andrešić, direktor tvrtke Redbloc S.E.E. d.o.o.

Građevinski sektor od izuzetnog je značaja za hrvatsko društvo i gospodarstvo. Tvrtka Redbloc S.E.E. zasigurno će dati doprinos razvoju lokalnog i cjelokupnog gospodarstva, korištenjem građevinskih materijala domaćih proizvođača kao što je tvornica opeke Wienerberger u Karlovcu, a u čijoj će se neposrednoj blizini nalaziti i proizvodni pogon Redbloc S.E.E..