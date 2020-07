Nova studija pokazuje da su mala djeca od deset do sto puta zaraznija koronavirusom od odraslih

Postotak genetskog materijala koronavirusa u nosu djece do pet godina veći je od 10 do 100 puta od onoga u starije djece i odraslih, otkriva američka studija objavljena u četvrtak. Sasvim mala djeca mogla bi stoga biti veliki prijenosnici virusa u stanovništvu, sugerira studija objavljena u četvrtak u medicinskom časopisu JAMA Pediatrics.

No hipoteza studije koju su proveli znanstvenici dječje bolnice Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital i sveučilišta Northwestern University proutriječi dosadašnjim tvrdnjama. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tjednima nastoji postići otvaranje škola i vrtića u saveznim državama kako bi se potaknuo oporavak gospodarstva.

Od 23. ožujka do 27. travnja, znanstvenici su uzimali uzorke iz nosa skupine od 145 pacijenata koji su bolovali od lakšeg do umjerenog oblika bolesti covid-19, i to tjedan dana od pojave prvih simptoma u tih osoba.