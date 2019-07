Nova pljuska Donaldu Trumpu: Vodeći svjetski proizvođači nafte radije prigrlili nekadašnjeg neprijatelja

Organizacija država izvoznica nafte početkom tjedna sklopila je dogovor s Rusijom, a dogovorena smanjena proizvodnja OPEC-a, Rusije i još nekih zemalja stvara pritisak na rast cijena nafte u svijetu te otežava pokušaje američkog predsjednika Donalda Trumpa da snizi cijene goriva, važan faktor za raspoloženje američkih birača prije izbora iduće godine

Cijene goriva na benzinskim crpkama porasle su, na nezadovoljstvo vozača, početkom ovog tjedna, a vijesti koje su istovremeno stigle iz inozemstva sugeriraju da se teško možemo nadati da će idućih mjeseci vožnja automobilima postati jeftinija. Naprotiv. Tijekom vikenda i početkom tjedna objavljeno je da je Rusija postigla dogovor o suradnji s Organizacijom država izvoznica nafte (OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries) i da će produljiti odluku o smanjenoj proizvodnji sirove nafte.

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se tijekom vikenda sa saudijskim princem Muhamedom bin Salmanom na marginama sastanka grupe industrijskih zemalja G-20 u japanskom gradu Osaki te su dogovorili da će OPEC s još nekim drugim državama u idućih šest do devet mjeseci zadržati smanjenu proizvodnju nafte kako bi se potaknuo rast cijene na svjetskim tržištima. Dogovor je potvrđen početkom tjedna na sastanku OPEC-a, a bude li se on poštovao, trajat će sve do ožujka iduće godine. Sam sporazum se ne odnosi samo na Rusiju i OPEC, već na cijelu tzv. OPEC+ skupinu koja uz države članice organizacije broji Rusiju i desetak drugih država izvoznica, poput Kazahstana, Malezije, Meksika, Azerbajdžana, Bahreina, Sudana, Južnog Sudana i drugih.