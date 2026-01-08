Nova godina – novi posao: Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Harvey Norman Croatia zapošljava Blagajnika (m/ž) za rad na blagajni, koji uključuje rad na računalu, obavljanje gotovinskih i bezgotovinskih transakcija, savjetovanje i brigu o kupcima te poštivanje normi reda i čistoće na blagajničkim mjestima. Poslodavac nudi regres, plaćene troškove prijevoza, kvalitetan onboarding, potrebne edukacije, sufinanciranje Multisport kartice te besplatan parking. Prijave su otvorene do 12. siječnja.

INDIE CAMPERS ADRIATIC traži Koordinatora najma kampera i kombija (m/ž). Idealni kandidat je entuzijast za putovanja koji uživa u radu s korisnicima, ima prednost ako dolazi iz turizma, hotelijerstva, maloprodaje ili rent-a-car industrije, tečno govori hrvatski i engleski jezik, posjeduje važeću vozačku dozvolu i ovlaštenje za rad u Hrvatskoj te se sigurno snalazi u vožnji campervana. Poslodavac nudi mogućnosti razvoja karijere i rada u inozemnim uredima, kontinuiranu edukaciju i coaching, bonuse za učinak i preporuke te besplatna putovanja kako bi se upoznalo poslovanje iz prve ruke. Prijave su otvorene do 19. siječnja.

Thome Croatia zapošljava na poziciji Senior / Vessel Managera (m/f). Traži se kandidat s najmanje 12 mjeseci iskustva na poziciji Chief Engineer na tankerima, a razmatraju se i kandidati s odgovarajućim kvalifikacijama i iskustvom Second Engineera. Prednost imaju kandidati s najmanje godinu dana iskustva na poziciji Superintendent u brodarskoj kompaniji, no razmotrit će se i tehnički kompetentni kandidati bez iskustva rada na kopnu. Poslodavac nudi mogućnosti profesionalnog razvoja, konkurentnu plaću i benefite te rad na izazovnim projektima. Prijave su otvorene do 22. siječnja.

IN2 grupa zapošljava Konzultanta za HR rješenja u sektoru gospodarstva (m/ž). Traži se kandidat s najmanje dvije godine relevantnog iskustva u IT industriji, koji dobro poznaje HR procese poput obračuna plaća i evidencije radnog vremena, ima VŠS ili VSS tehničkog ili ekonomskog smjera te razumije strukturu i međuovisnost podataka. Poslodavac nudi interne i eksterne edukacije te online platforme, fleksibilno radno vrijeme, Multisport program i dodatno zdravstveno osiguranje. Prijave su otvorene najkasnije do 1. veljače.

Solmar bar zapošljava Konobara/šankera (m/ž) za pripremu i posluživanje napitaka, rad s aparatima za kavu, održavanje čistoće radnog prostora te profesionalno i ljubazno posluživanje gostiju. Poslodavac nudi božićnice, uskrsnice, regres, darove za djecu, bonus za dodatnu prodaju, fleksibilan raspored rada prilagođen privatnim obvezama, 30 dana godišnjeg odmora te tenisice nakon šest mjeseci zaposlenja. Plaća se kreće od 1.400 do 1.600 eura, a prijave su otvorene do 15. siječnja.