Nizozemci zamalo oteli Etiopljanima superžitaricu koju jedu od pamtivijeka, a koja se sviđa Gwyneth Paltrow i Victoriji Beckham

Tef je osnovna žitarica u prehrani Etiopljana, ali pravo na njezinu prodaju ima jedna nizozemska tvrtka. Slično je s čajevima od rooibosa s juga Afrike i darjeelinga s Himalaja, sortama graha iz Meksika, tamarindom i kurkumom. Korporacije iz biotehnološkog sektora sve se češće optužuju za krađu prirode, tradicionalnih znanja i praktičnih vještina starosjedilaca iz siromašnih zemalja, ali s njima ne dijele zaradu. Kako možete ishoditi monopol nad onim što je nekima tisućama godina lijek ili osnova prehrane?

Ono što je za Europu žito, riža za Aziju i kukuruz za Meksiko, to je tef za Etiopiju. To je žitarica sitnog zrna, stotinu puta sitnijeg od zrna žita, no prvak je svijeta u nutritivnim vrijednostima, a uz to ne sadrži gluten. Etiopljani ga uzgajaju tri tisuće godina i ne mogu zamisliti obrok bez injere, mekanog, spužvastog kruha u obliku palačinke, koji je važan dio njihove kulturne baštine.

Ali u nekim europskim zemljama Etiopljani ga ne mogu prodavati – ekskluzivno pravo na to ima nizozemska tvrtka Ancientgrain. Nizozemci, doduše, tef ne uzgajaju jer žitarica uspijeva samo na etiopskim visoravnima, ali su samljeli uvezeno zrno, patentirali brašno i od toga ubiru tantijeme. Budući da je za tefom u zapadnim zemljama sve veća potražnja, Ancientgrain na njemu dobro zarađuje, štoviše tužaka druge tvrtke zbog nedopuštene prodaje proizvoda od te žitarice. Europljani su tako uzeli pravo na monopol nad afričkim biološkim materijalom. A Etiopljani?