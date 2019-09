Nikad oštriji Tedeschi: Kad vidimo crnca, mi ga želimo linčovati u Splitu. Kad čujemo da netko govori srpski, mi ga bacimo u more!

Emil Tedeschi, osnivač i većinski vlasnik Atlantic grupe, sudjelovao je u četvrtak na konferenciji "Poduzetnički mindset" na kojoj je govorio o važnosti poduzetništva, vlastitim uspjesima i neuspjesima, ali i brojnim drugim temama iz našeg društva

'Do ulaska u EU mobilnost ljudi u Hrvatskoj je bila mizerna. Blagoslov je da mladi ljudi danas mogu studirati u Heidelbergu, Amsterdamu... Pa to je genijalno. Isto tako da Europljani dođu kod nas. No mi kad vidimo crnca, mi ga želimo linčovati u Splitu. Kad čujemo da netko govori srpski, mi ga bacimo u more. Kad vidimo azijata pred Markovom crkvom, mi se još uvijek smijemo i pokazujemo prstom. Nama je to čudno. Mi smo duboko zatvoreni u sebe, a jedina šansa nam je da se povežemo sa svijetom. Povezivanje nema veze s odbacivanjem vlastite tradicije, ni najmanje. I vrijeme je da si napokon odgovorimo što je bilo 1941. i 1945., jednom zauvijek. Ali da to prestane biti pokrivač svih naših modela jer je to besmisleno. Svijet se odredio, samo se mi nismo odredili', rekao je Tedeschi naglasivši kako moramo podržati STEM i ulagati u kulturu i povijest.