Ni traga od zime, za vikend gotovo da dolazi proljeće

Pretežno, na kopnu i djelomice sunčano. U unutrašnjosti mjestimice magla, ponegdje uz mogućnost za slabu oborinu. U nastavku tjedna promjenljivo te i dalje iznadprosječno toplo, osobito tijekom vikenda

Najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 9 i 13 stupnjeva Celzijevih.

U četvrtak će biti djelomice sunčano, mjestimice uz povećanu naoblaku i uglavnom bez oborine. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje moguća magla ili sumaglica.

Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak u okretanju na jugozapadnjak i jugo, najprije na sjevernom dijelu.

Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -3 i 1, na Jadranu od 4 do 7 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna od 6 do 10 u unutrašnjosti te od 9 do 14 stupnjeva Celzijevih na obali i otocima.