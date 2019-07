Neto dobit Agencije za komercijalnu djelatnost u prvom polugodištu rasla 17 posto

Neto dobit Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD) za prvo polugodište iznosi 38,7 milijuna kuna, što je 17 posto više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, objavio je AKD u nedjelju

Polugodišnji rezultat je rekordan, a ostvaren je zahvaljujući rastu prodaje u specifičnim tržišnim nišama koje su prepoznale AKD-ova rješenja, proizvode i IT usluge, kaže se u priopćenju.

Podsjeća se da je AKD i 2018. godinu završio s rastom ukupnih prihoda od 7,5 posto u odnosu na 2017. godinu te bruto dobiti od 76 milijuna kuna.

Nakon povijesno najuspješnije 2018., i prvo polugodište 2019. godine daje naslutiti kako je pred AKD-om još jedna iznimna godina, kažu u toj agenciji te naglašavaju svoje konkurentske prednosti, kao što su vrlo rijetki certifikati i drugi dokazi sigurnosti informacijskog sustava.

„U AKD-u imamo snažan razvojni centar kompetentan za izradu sofisticiranih sigurnosnih rješenja i to predstavlja izniman strateški potencijal države u izgradnji otvorenog, sigurnog i zaštićenog informacijskog prostora kojem stremi svaka država, a kakav potiče i Europska unija u svojoj strategiji za kibernetičku sigurnost. Prepoznale su to i institucije i ministarstva s kojim smo realizirali niz uspješnih poslovnih rješenja i IT usluga, koje prate strateške smjernice Republike Hrvatske, sve u cilju postizanja interoperabilnosti i unaprjeđenja sigurnosti, te poticanja digitalizacije našega društva", rekao je glavni direktor AKD-a Jure Sertić.

Po njegovim riječima, svoj potencijal AKD koristi i na inozemnom tržištu na kojem je realizirao nekoliko iznimnih ugovora, čiji će se efekti vidjeti u ovoj poslovnoj godini.

AKD, kaže Sertić, razvoj nastavlja kao moderna IT tvrtka čije je strateško usmjerenje zadržati se u niši industrije sigurnosti i identiteta.

AKD je tvrtka od posebnog interesa Republike Hrvatske. Proizvodi osobne iskaznice, putovnice, vize, vozačke i druge zaštićene tiskovine, razvija napredna IT rješenja u području identiteta i sigurnost, te pruža usluge bankarskom sektoru.