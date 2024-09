Neslužbeno: Porez na nekretnine ipak neće biti obvezan?

Kako neslužbeno doznaje RTL, razmatra se iznos od nula do osam eura po kvadratnom metru, a o tome bi trebali odlučivati lokalni čelnici. A oni će navodno moći odlučiti i da porez na nekretnine uopće ne primjenjuju.

Porez bi trebao zaživjeti s početkom iduće godine. Iz Vlade poručuju da je riječ o dijelu paketa kojim se žele stvoriti priuštiviji uvjeti stanovanja za mlade, a u njemu bi se mogle naći i porezne olakšice za kupnju prve nekretnine

U poreznim škarama ipak neće biti sve nekretnine. Prema riječima ministra Primorca, porez će plaćati oni koji kratkoročno iznajmljuju nekretninu ili ako im je ona prazna.

Neće ga plaćati onaj tko živi u nekoj nekretnini, a i oni koji su svoju nekretninu dali u dugoročan najam. Prema prijedlogu, porezni obveznik i predmet oporezivanja utvrđivali bi se u ožujku tekuće godine za tu godinu i onaj tko bude imao ugovor o dugoročnom najmu te tko bude iznajmljivao nekretninu u određenoj godini barem deset mjeseci, taj ne bi plaćao porez na nekretnine.

Trenutni porez na kuće za odmor transformirat će se u novom paketu poreznih izmjena i postojat će samo porez na nekretnine. Trenutni porez iznosi od 0,60 do pet eura, a visinu propisuju jedinice lokalne samouprave (JLS) i, ako su tako željele, nisu ga morale odrezati. Do kraja 2023. taj porez bio je u rasponu od 0,66 do dva eura, nakon čega je uslijedila promjena na sadašnjih pet eura.