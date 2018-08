Nenajavljani sastanak u Uljaniku: Uprava najavila povlačenje kad se nađe rješenje

Unatoč pritiscima onih koji osim zahtjeva za smjenom ne nude nikakva rješenja, Uprava i Nadzorni odbor nemaju moralno pravo ostaviti Uljanik i radnike bez mogućnosti pronalaska rješenja u intenzivnoj suradnji s Vladom, a kada se nađe rješenje Uprava će se povući, poručuje se u priopćenju upućenom u subotu nakon zajedničke sjednice Nadzornog odbora (NO) i Uprave Uljanika, organiziranog zbog generalnog štrajka koji je pokrenut nakon neisplate plaće za srpanj

'Uprava i NO očitovali su se po zahtjevima sindikata za smjenom Uprave i zahtjevu Štrajkaškog odbora za isplatom plaće. Uprava iskazuje žaljenje i razumijevanje problema u kojima se nalaze radnici bez plaće te razrađuje moguće modele razrješavanja tog problema. Ostavka Uprave aktivirala bi i već ranije najavljene ostavke sva tri člana NO-a, što bi značilo da Uljanik u narednom tjednu, kada se mora naći rješenje za plaće, ostaje bez ijednog tijela upravljanja', stoji u priopćenju koje je, nakon zatvorenog sastanka, upućeno iz Uljanik Grupe.

Na Izvanrednoj skupštini Društva, kako se ističe, izabrat će se novi NO, koji će imenovati novu upravu, a do tog datuma Društvo ne smije ostati bez tijela upravljanja jer bi to, kako tvrde, značilo blokadu sustava.

Uprava Uljanika, kako se navodi, u proteklim tjednima i danima predlagala je konkretna i zakonita rješenja za isplatu plaće, za čiju je provedbu važna i nedvojbena podrška Vlade te se i danas zajednički radi na nekoliko varijanti.