NEM Zagreb: Posljednji dan obilježili dobitnici nagrada Oscar i Zlatni globus

Ključna imena TV industrije, pobjednici natječaja u pisanju scenarija te završni božićni party obilježili su treći dan NEM-a Zagreb

Ankica Jurić Tilić, hrvatska producentica i dobitnica prestižne nagrade za koprodukciju Eurimages Co-Production Award, sudjelovala je na panelu s temom razvoja likova te istaknula: 'Moja strast za serijama proizašla je iz strasti za izgradnjom likova. Smatram to najzanimljivijim i najvažnijim dijelom cijelog procesa koji me iznimno motivira.'

Sve sezone serije 'Cardinal' dostupne su regionalnoj publici na Pickbox NOW.

Stvaranje sadržaja s potencijalom globalnog uspjeha

Tijekom svoga govora Frank Spotnitz, proslavljeni scenarist i producent 'Dosjea X', pružio je uvid u svoju suradnju s The Allianceom, koprodukcijom triju vodećih europskih nacionalnih TV kuća. 'Streaming platforme i nove tehnologije donose promjene zapanjujućim tempom, a The Alliance pokušava odgovoriti na te izazove. Zahvaljujući globalnim platformama, serije na različitim jezicima mogu doprijeti do šire publike. U pričama treba tražiti specifičnosti koje bi se mogle svidjeti mnogima', istaknuo je Frank Spotnitz te dodao kako su američka i europska televizija potpuno različite te da TV kuće moraju prihvatiti i slušati kreativne glasove iz Europe.

Larry Namer, suosnivač E! Entertainment Television-a, podijelio je svoje iskustvo proizvodnje sadržaja u Kini: 'Unatoč strogim propisima o stranom TV sadržaju, Kinezi obožavaju putopisne emisije i pozorno ih prate kako bi upoznali druge kulture. Televizija u Kini ima velik utjecaj, mnogo joj ljudi vjeruje.'

Direktorica izraelskog Yes Studios-a Danna Stern, pružila je uvid u seriju 'Your Honor' nakon njezine premijere na NEM-u Zagreb. Stern je komentirala transformaciju TV industrije i otkrila informacije o novim projektima: 'Filmovi su 1999. bili u fokusu, no 2000-ih serije su počele privlačiti širu publiku. Serija 'Fauda' snimljena je prije svega za izraelsku publiku, a onda je postala jedna od prvih stranih serija na Netflixu. Gledatelji se educiraju gledajući međunarodne serije.'

Tijekom svog Q&A panela, otkrila je i recept za uspjeh u TV industriji:

'Konferencije poput NEM-a Zagreb sjajna su prilika za prikazivanje sadržaja i povezivanje s kolegama. Želite li uspjeti u ovoj industriji, jednostavno morate biti na pravome mjestu u pravo vrijeme', istaknula je Stern.