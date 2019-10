Naš native projekt Undiscovered Croatia ušao je u finale jednog od najuglednijih međunarodnih natjecanja u Europi

Natjecanje Digiday Awards posvećeno je prepoznavanju inovativnosti, kreativnosti i izvrsnosti na području izdavaštva, content marketinga, oglašavanja i videa. Projekti koji osvoje ovu prestižnu nagradu s razlogom se uvrštavaju među najrelevantnije u industriji

Undiscovered Croatia projekt je kojim smo spojili tradiciju i digitalne tehnologije. Kroz pet dokumentaraca o pet hrvatskih regija podsjetili smo, ali i educirali javnost ne samo o tome što mogu s kamerom pametnog telefona, već im i pokazali neotkrivene hrvatske dragulje. Priče o zanimljivim ljudima, neotkrivenim prirodnim ljepotama, tradicionalnim zanatima koji žive i danas, ali i tehnologijama bez kojih ne možemo - samo su dio projekta.

Kontinuirani rad na sebi je ključan

Tnative studio koji djeluje u sklopu Odjela za digitalne usluge i tportal.hr razvili su vlastite kreativne procese kojima se služe prilikom razvoja strategije nastupa na digitalnim medijima, a naročito u native i content oglašavanju. Na medijskom tržištu prepoznati su kao go to problem solver. Na ovogodišnjem natjecanju MIXX u organizaciji HURA-e jedini su medij koji je ušao u finale natjecanja s dva rada. Jedini je to native studio koji se koristi matričnim metodama primarnog i sekundarnog istraživanja tržišta prilikom dizajniranja digitalnih kampanja kako za lokalne, tako i za internacionalne brendove. Najveću vrijednost i dokaz kvalitete predstavlja činjenica da u preko 100 odrađenih projekata, i to samo u 2019. godini, ne samo da je najzaposleniji native studio, već i­­ jedini koji nijednom nije objavio reciklirani projekt niti ponovio komunikacijsku platformu. Dokazuje to fokusiranost na kvalitetu projekata, ali i isporuku natprosječnih rezultata klijentima.

'Snažan fokus na čitatelja te raznolikost i vi­­­­­­žljavost tima Tnative studija smatram ključnim faktorom našeg uspjeha na tržištu. Nerijetko smo prvi izbor oglašivača prilikom osmišljavanja te produkcije content i native projekata. Na kraju, rezultati naših projekata govore sami za sebe', istaknuo je Zvonimir Pelko, voditelj Tnative studija tportala.

Branka Bajt, direktorica odjela za Digitalne usluge i tportal.hr, navodi kako su 'uloženi veliki napori u razvoj native studija tportala. Protekle tri godine bili smo fokusirani na kontinuirano poboljšanje ne samo kvalitete projekata koje odrađujemo, već i izgradnju i usavršavanje tima koji radi na native projektima. Strateški smo fokusirani na isporuku originalnih, inovativnih, relevantnih i uspješnih projekata. Upravo to je ono što smo prepoznali kao potrebu na tržištu i po čemu smo se odlučili diferencirati. Izuzetno sam ponosna na to da smo danas jedan od vodećih native studija na hrvatskom tržištu'.