Nakon 25 godina velika smjena na čelu magazina Vanity Fair

Na čelu poznatog mjesečnika Vanity Fair, čije stranice redovno krase najveće zvijezde filma i televizije, nakon 25 godina vladavine Graydona Cartera, od ovih dana nalazi se relativno nepoznata i samozatajna Radhika Jones, donedavno urednica u odjelu knjiga u New York Timesu

Časopis čiji je niz naslovnica, poput one s nagom Demi Moore u visokom stupnju trudnoće, glasno odjeknuo u javnosti ovih dana dobio je novu urednicu. Nakon što je na čelu magazina proveo 25 godina Kanađanin Graydon Carter odlučio je otići, a novom urednicom imenovana je relativno nepoznata Radhika Jones . Informacija o tome tko će biti imenovan novim šefom redakcije pojavile su se još prije više od mjesec dana, a Jones je ovih dana konačno preuzela dirigentsku palicu.

Među američkim magazinima postoji nekolicina koji su na razne načine obilježili, ali i utjecali na cjelokupno društvo. Danas je najpoznatiji svakako modni časopis Vogue , ali za njime ne zaostaje puno ni Vanity Fair , mjesečnik koji prati holivudsku filmsku industriju, televiziju i druge medije, zabavnu industriju u cjelini, ali ima i vrlo impresivnu povijest u pisanju o najaktualnijim problemima sadašnjice, od politike preko okoliša do tehnologije.

Magazin je pod vodstvom Graydona Cartera doživio svoje zvjezdane trenutke i nametnuo se kao jedan od najutjecajnijih glasova u industriji zabave. Godišnja proslava pod pokroviteljstvom Vanity Faira nakon dodjele nagrada Oscar postala je najprestižnija među takvim proslavama u Los Angelesu, kojoj žude prisustvovati svi važni i viđeni. Sam Graydon Carter postao je svojevrsna zvijezda i nerijetko se druži sa slavnima i poznatima. Carter i Jones se do trenutka kad je objavljeno da će ona zauzeti njegovo mjesto nisu uopće poznavali.

Smjena na čelu uredništva velika je prekretnica za sam magazin. Za početak, Radhika Jones došla je u Vanity Fair iz još jedne vrlo poznate novinske kuće, New York Timesa , u kojem je godinu dana bila urednica odjela za knjige. Prije toga radila je kao urednica u tjedniku Time i tromjesečniku posvećenom književnosti The Paris Review . Iako cijenjena u struci, s obrazovanjem koje je stekla na sveučilištima Harvard i Columbia Jones nije osoba za koju se smatra da je bliska filmskoj i televizijskoj industriji koje su, ipak, fokus Vanity Faira.

Od rujna, kad je Carter najavio odlazak, na pronalasku nove čelne osobe za redakciju radili su Robert Sauerberg , glavni izvršni direktor izdavačke kuće Condé Nast , i Anna Wintour , legendarna glavna urednica američkog izdanja časopisa Vogue , koja istovremeno ima funkciju umjetničke direktorice u Condé Nastu. U potrazi im je pomagao i David Remnick , urednik u još jednom utjecajnom izdanju Condé Nasta, tjedniku The New Yorker .

Već i sam iznos plaće koju će primati Radhika Jones govori u prilog tome koliko su se vremena promijenila. Carter je, navodno, primao dva milijuna dolara godišnje, dok će Jones startati s plaćom u razini od 500 do 600 tisuća dolara.

Condé Nast najpoznatiji je kao izdavač pod čijom se kapom nalazi niz atraktivnih globalnih magazina. Uz Vanity Fair i Vogue, tu su Glamour, GQ, W, Wired, Architectural Digest, The New Yorker i drugi. Uz to, izdavačka kuća je vrlo aktivna na tržištu internetskih medija. Uz stranice koje održava za svoja tiskana izdanja, upravlja nekolicinom isključivo internetskih izdanja poput stranice epicurious.com, stranica posvećenih receptima i kuhanju, ili arstechnica.com, koja je posvećena tehnologiji i znanosti te njihovoj ulozi u društvu.