Na Wall Streetu novi rekordi, oslabilo američko tržište rada

Dow Jones ojačao je 0,43 posto, na 45.711 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,27 posto, na 6.512 bodova, a Nasdaq indeks 0,37 posto, na 21.879 bodova.

Sva tri indeksa dosegnula su nove rekordne razine jer ulagači vjeruju da će čelnici Feda na sjednici polovicom rujna smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova.

Jučer su objavljeni revidirani podaci o zapošljavanju u SAD-u, koji su pokazali da je u posljednjih 12 mjeseci zaposleno oko 900 tisuća ljudi manje nego što su pokazivali prvi podaci.