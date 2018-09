Mrak Taritaš: Suradnja s IDS-om se nastavlja, želimo biti stranka koja ne isključuje

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš poručila je u ponedjeljak kako se suradnja s IDS-om nastavlja, ali su otvoreni za suradnju sa strankama s kojima dijele slične vrijednosti, dok je za mogućnost prijevremenih parlamentarnih izbora rekla kako će do njih doći "samo ako premijer bude želio pospremiti u HDZ-u"

Dodala je kako su spremni na suradnju i s drugim vrijednosno sličnim strankama. "Amsterdamska koalicija nudila je nadu i vjeru da se u Hrvatskoj mogu okupiti tri stranke. Željeli smo biti otvoreni za još neke stranke i nuditi vjeru da u Hrvatskoj može biti nešto drugačije i da možemo napraviti iskorak", rekla je Mrak Taritaš.

Odlaskom Pametnog ta je vjera, kazala je, na određeni način smanjena, no vjeruje da se dobrim radom i ponovnim okupljanjem to može i dalje ponuditi.

Njezinoj su stranci, ponovila je, bili sporni "izdašni honorari" koje je IDS-ov europarlamentarac Ivan Jakovčić primao od Danka Končara, stoga je GLAS smatrao da Jakovčić ne može više biti na izbornoj listi za Europski parlament.

"Međutim, mi to nismo poručili preko medija IDS-u nego su kolege i predsjednik IDS-a to znali. Mi smo im dali vrijeme da to riješe. To je pristojno", rekla je Mrak Taritaš.