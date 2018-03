Istražili smo koji se iznajmljivači trebaju bojati novih pravila

Ministarstvo turizma odlučilo je uvesti više reda u kategorizaciju apartmana. Prema novom pravilniku koji bi trebao stupiti na snagu ujesen, svi vlasnici apartmana trebali bi proći jedinstven postupak kategorizacije kako bi se uskladili standardi kvalitete, što je uznemirilo mnoge od njih

Problem je u tome što je na tržištu velik broj apartmana za koje nije provedeno usklađivanje s postojećim pravilnikom o kategorizaciji. Riječ je o iznajmljivačima koji su ishodili dozvole do 1. rujna 2007. i nisu bili obvezni uskladiti kvalitetu.

'Cilj rekategorizacije je usklađivanje jer zvjezdice trenutno ne znače ništa . Ako imate kvalitetan apartman, dobro prezentiran, kvalitetno oglašen, s dobrim komentarima i ocjenama te kategoriziran s tri zvjezdice, on na tržištu može postići znatno višu cijenu od apartmana kategoriziranog s četiri zvjezdice', pojašnjava Anamarija Cicarelli , savjetnica za vlasnike obiteljskog smještaja.

Izmjena pravilnika zahvatit će oko 20.000 'starih' iznajmljivača, onih koji su dobili kategoriju po pravilniku iz 1995. godine, a koji je vrijedio do 2007. godine. Oni će morati podnijeti zahtjev u lokalnim uredima za rekategorizacijom, a za usklađivanje će imati rok od četiri godine .

'Izmjenama tražimo da svi budu jednako kategorizirani i da svake tri zvjezdice znače isto, što sada baš i nije slučaj. Važno je to da svi povećaju kvalitetu i nije moguće da se zbog novih izmjena zakona i pravilnika neki privatni apartmani zatvaraju, ruše, kažnjavaju ili slično', poručio je ministar prilikom najave novih pravila.

Konkretno, rekategorizacija za stare 'iznajmljivače' znači da će oni koji nisu ulagali u objekte dobiti manji broj zvjezdica nego što ih imaju sada, dok će oni koji su unaprijedili kvalitetu smještaja i sadržaja dobiti isti ili čak veći broj zvjezdica.

'Iznajmljivači koji ulažu u svoje objekte i prate trendove, a takvih je sve više, ne moraju se bojati rekategorizacije. Oni koji mogu biti oštećeni, na način da im se ukine neka zvjezdica, oni su koji zadnjih 20 godina nisu ulagali u svoj objekt. Nije u redu to da i jedni i drugi imaju istu zvjezdicu, to nije realno i u tom slučaju zvjezdica ne znači kvalitetu, a to nikome nije u interesu', ističe Cicarelli.

Prema postojećem pravilniku, glavni kriterij za dobivanje kategorije je kvadratura i sastav apartmana. Tako, primjerice, za kategoriju dvije zvjezdice dvosobni apartman mora imati površinu od 35,5 do 36,5 kvadrata dok je za pet zvjezdica određena veličina od 66,45 do 68,5 kvadrata. Za apartmane s dvije i tri zvjezdice dovoljna je jedna kupaonica dok se za apartman s četiri zvjezdice traži kupaonica i zaseban zahod, a za pet zvjezdica dvije kupaonice.