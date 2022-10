Tvrtka Mihoković, domaća metalurgija, otkrila nam je kako je poslovati u trenutnim neizvjesnim vremenima

Još se nismo ni oporavili od covida, a već smo suočeni s novom ekonomskom krizom, uzrokovanom ratom u Ukrajini nakon ruske invazije, što je pojačalo poremećaje u nabavnim lancima, smanjenu dostupnost sirovina, rast cijena energenata i inflaciju. Krizu i poremećaje osjetile su gotovo sve industrije, a među najpogođenijima je, još iz covid-krize, metalurgija

Tome svjedoče hrvatski proizvođači i prerađivači metala, među njima obiteljska metalurška tvrtka Mihoković metal solutions iz Zagreba, koja već niz godina gradi svoje zasluženo tržišno mjesto u sve nepovoljnijim uvjetima hrvatskog, ali i svjetskog gospodarstva. Bave se proizvodnjom preciznih metalnih dijelova za potrebe različitih industrija , a riječ je, kažu, o radu od nule ; od inženjerske razrade proizvoda pa sve do završne obrade metala finalnog proizvoda.

Već više od 25 godina na čelu tvrtke je Stjepan Mihoković, inače direktor proizvodnje koji se u Končaru, u kojem je dugo radio, istaknuo raznim istraživanjima. Tvrtku vodi sa suprugom Anom, ujedno direktoricom financija, te svoje troje djece – direktoricom prodaje Marinom Mihoković Dvorski, voditeljicom razvoja Helenom Mihoković te Josipom Mihokovićem, sinom koji radi u tehnologiji proizvodnje.

Kako su trenutna gospodarska kretanja djelovala na poslovanje tvrtke? Ana Mihoković kaže da je porast cijene materijala i energije doveo do porasta cijene usluge te je pritom velik dio povećanja troškova snosila i njihova tvornica. 'Morali smo podignuti cijene, ali nismo je dizali za stvarnu vrijednost povećanja. Proizvodnja je prva u lancu i treba voditi računa o zadržavanju poslova i o tome da krajnji proizvod ne postane preskup jer će to dugoročno dovesti do pada potražnje', pojašnjava.