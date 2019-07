Metallica usred velikog skandala: Dobrano su cijenama ulaznica za koncerte ogulili svoje obožavatelje, a u tome nisu usamljeni

Umjesto da se ulaznice za koncerte Metallice prvo ponude obožavateljima po nominalnoj cijeni, one su izravno odlazile na servise za njihovu preprodaju, na kojima mogu dosegnuti i dvostruko ili trostruko višu vrijednost

Opisani potez nije nužno nelegalan, ali pokazuje kompleksan odnos između izvođača, glazbene industrije i publike, u kojem se od obožavatelja ponekad na nemoralne načine pokušava izvući što više novca. U Live Nationu čak su potvrdili da Metallica nije jedina koja se tako ponaša, već da je između 2016. i 2017. desetak izvođača (od nekoliko tisuća njih s kojima posluju) zatražilo slične aranžmane. Kompanija tvrdi da to radi samo na zahtjev izvođača jer oni kontroliraju to gdje se ulaznice za njihove koncerte inicijalno daju u prodaju.

Sama Metallica niječe bilo kakvu umiješanost u slučaj, no komentari osoba koje su upoznate sa situacijom upućuju na to da je kontakt s Live Nationom ostvaren na inicijativu konzultanta koji je vrlo blizak s bendom i koji i danas radi za njega. Prema nekim informacijama, dogovor je uključivao raspodjelu profita tako da Metallica dobije 40 posto prihoda od preprodaje, Live Nation daljnjih 40 posto , a ostatak bi bio podijeljen među posrednicima. Neki drugi izvori pak tvrde da je postotak koji je primio Live Nation bio manji.

Neminovnom padu zarade od prodaje albuma, barem prije nego što su se u širokoj upotrebi našli internetski servisi preko kojih se može legalno slušati ili kupovati muzika, glazbenici su u međuvremenu pokušali doskočiti većim brojem nastupa uživo i prodajom razne druge robe obožavateljima, poput majica, šalica i ostalog. Veći broj koncerata doveo je i do rasta važnosti servisa za prodaju ulaznica za te koncerte i do novih problema.

Jedan od najvećih bila je praksa automatizirane kupnje karata čim se one pojave u prodaji, što je omogućavalo preprodavačima da računalnim skriptama preduhitre obožavatelje i kupuju ulaznice u velikim količinama te ih kasnije prodaju po višim cijenama. Zakonom iz 2016. ta je praksa proglašena nelegalnom na američkom tržištu, no novootkriveni primjer Metallice i drugih glazbenika ukazuje na to da problemi u sustavu i dalje postoje te da nisu zanemarivi.

Za obožavatelje glazbe dodatni problem danas jest činjenica da servisi za prodaju ulaznica uglavnom imaju praktično monopolske pozicije na tržištu. Na američkom i dobrom dijelu svjetskog tržišta to je Ticketmaster, hrvatskim potrošačima puno je bliža njemačka tvrtka Eventim, a njihova tržišna pozicija omogućava im da naplaćuju i razne dodatne naknade zbog kojih cijene koncertnih ulaznica često odlaze u nebo. Naknade poput one za ispis same ulaznice, za njenu dostavu ili nešto treće često prelaze ekonomsku vrijednost takvih usluga, a to je samo još jedan vid dodatne zarade u industriji zabave koji prazni novčanike obožavatelja. Nimalo zabavno.