Megasuša ubija američku poljoprivredu - ako se nebo ne smiluje, to će osjetiti cijeli svijet

Prošle godine suša je koštala kalifornijsku poljoprivrednu industriju više od 1,1 milijardu dolara i 14.000 radnih mjesta

Chris Wade iz California Farm Water Coalitiona izjavio je za Forbes da će kalifornijska industrija svježeg voća i povrća najviše osjetiti utjecaj i posljedice suše u usporedbi s orašastim plodovima poput badema i pistacija, jer su potonji vrjedniji usjevi.

Drugi problem je to što se akumulacije u SAD-u brzo prazne, a ključna jezera se smanjuju. Otegotna okolnost pritom je to što pristup vodi ne znači da se ona može koristiti. Neke zajednice u Kaliforniji, osobito one s nižim primanjima, nemaju čistu vodu pa ju je potrebno transportirati do njih.

Pristup vodi nije nimalo lako ostvariti poljoprivrednicima jer trebaju ispuniti mnoge uvjete da bi dobili kredite potrebne za sustave za navodnjavanje. Objasnio je to Curt Covington, viši direktor i stručnjak za kredite i robu u AgAmerici, jednom od najvećih nebankarskih poljoprivrednih zajmodavaca u Sjedinjenim Državama.