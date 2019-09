Marić: Spašavanje Croatia Airlinesa važno za turizam

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izjavio je u četvrtak nakon Vladine sjednice kako odluka o sanaciji Croatia Airlinesa nije samo ekonomska, ali kako za nju postoje i ekonomski temelji, uz ostalo zbog značaja domaćeg avioprijevoznika za turizam

Upitan zašto Vlada spašava Croatia Airlines iz proračuna, za razliku od slovenskog Adria Airwaysa i britanskog turoperatora Thomasa Cooka koji ne mogu računati na tu vrstu potpore, Marić je rekao kako je to "legitimno pitanje prema kojemu se treba odgovorno odnositi i postupati".

"Nisam sretan ni zadovoljan kad do ovakvih situacija dođe, jer do tog trenutka nitko puno ne propitkuje niti analizira, nego, kada dođemo u ovakvu situaciju, tada je u pravilu 5 do 12, nerijetko čak 12 i 5", rekao je Marić.