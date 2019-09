Croatia Airlines dobio 250 milijuna kuna za stabilizaciju, hoće li konačno uzletjeti?

Vlada je u četvrtak presjekla - Croatia Airlines će dobiti 250 milijuna kuna iz državnog proračuna kako bi se poslovanje nacionalnog zračnog prijevoznika stabiliziralo prije nove dokapitalizacije i eventualne privatizacije. Novac će im biti isplaćen u dva obroka - ove će godine dobiti najmanje 100 milijuna kuna, a preostali iznos do 250 milijuna kuna 2020. Nije to prvi put da država 'ulijeće' Croatia Airlinesu, koji je u velikim problemima bio prije sedam godina, kada je otpisala svoje dugove prema njima, a zauzvrat dobila nove dionice. Kakve su im šanse da se sada stabiliziraju?

Problem je to koji traje već godinama, a uza tržišne poteškoće, poput sve jače konkurencije i sve skupljeg goriva, kompanija ima unutarnje probleme u obliku strukture osoblja jer je oko 300 ljudi u 'neoperativnom sektoru' dok 700 ljudi radi u operativnom sektoru. Dakle samo oko 65 posto zaposlenih predstavlja operativno osoblje, dok je u niskobudžetnim kompanijama taj omjer i do 95 posto u njegovu korist.

Te 2012. godine i Croatia Airlines krenula je u restrukturiranje čiji je cilj bio učiniti kompaniju konkurentnijom i spremnom za privatizaciju. Do 2018. nisu stvarali nove gubitke, no do dobiti se dolazilo na sve moguće načine. Primjerice, 2017. sjeo je novac od prodaje najvrednije imovine - slotova na londonskom aerodromu Heatrow za 138 milijuna kuna. Dvije godine ranije napravljen je sale and lease back motora za jedan Airbus, a 2014. po istom modelu prodana su pa unajmljena tri motora za Airbuse te cijeli jedan avion.

Lani je Croatia Airlines bila u gubitku 82,9 milijuna kuna, s ukupnim operativnim prihodom od oko 1,7 milijardi kuna i operativnim troškovima od 1,778 milijardi kuna te ukupnim troškom poslovanja od 1,84 milijarde kuna. Od zadnjeg velikog restrukturiranja do danas u nacionalnom zračnom prijevozniku nije se promijenilo mnogo toga.

Država je i dalje gotovo 100-postotni vlasnik ove tvrtke koja već godinama traži strateškog partnera. Ova državna financijska injekcija vjerojatno je posljednja šansa da u tome i uspije.