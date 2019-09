Croatia Airlines proslavio 30. rođendan, Plenković najavio dokapitalizaciju

Croatia Airlines, hrvatski nacionalni avioprijevoznik i član udruge Star Alliance, večeras je u Zagrebu svečano obilježio 30. obljetnicu osnutka

Čelni čovjek Croatia Airlinesa u svom obraćanju prisutnima podsjetio je da se povijest hrvatske zrakoplovne tvrtke počela pisati 7. kolovoza 1989. godine kada je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisan Zagreb Airlines d.d. (Zagal), poduzeće za zračni prijevoz. Zagal je s radom počeo u prosincu iste godine pružajući uslugu prijevoza poštanskih pošiljaka, a 23. srpnja 1990. godine promijenio je ime u Croatia Airlines d.d. te postao nacionalna aviokompanija za prijevoz putnika, robe i pošte.

S putničkim prijevozom počelo se 5. svibnja 1991. godine, kada je unajmljenim zrakoplovom MD-82 obavljen prvi let u domaćem prometu i to na liniji Zagreb – Split. Godinu poslije, 5. travnja 1992., tvrtka je obavila i prvi međunarodni let (Zagreb – Frankfurt), čime je počelo povezivanje Hrvatske s Europom i svijetom.

'Zahvaljujući stručnosti i brižnosti naših zaposlenika, u proteklih trideset godina ostvarili smo mnoge poslovne uspjehe i pritom kontinuirano povećavali tržišnu prisutnost diljem svijeta', rekao je Jasmin Bajić, predsjednik Uprave Croatia Airlinesa i dodao: 'Ponosni smo što nas putnici prepoznaju po sigurnosti letenja, profesionalnom osoblju te kvaliteti usluge i što zajedno stvaramo uspomene već puna tri desetljeća'.