Pandemija koronavirusa mogla bi svjetsko gospodarstvo stajati između 5.800 i 8.800 milijardi dolara, objavila je Azijska razvojna banka (ADB)

To je više nego dvostruko više no što je ADB procijenio u travnju i odgovara od 6,4 do 9,7 posto svjetskog BDP-a.

Objava ADB-ove procjene vremenski se poklopila s paralizom gospodarskih aktivnosti širom svijeta zbog nastojanja vlada da obuzdaju širenje Covida 19, uvodeći paralelno agresivne mjere kako bi ublažile ekonomske posljedice pandemije.