Epidemiološke mjere za suzbijanje pandemije koronavirusa drže milijarde ljudi kod kuće, a međunarodna putovanja i turizam trpe ogromne gubitke. Za opstanak se bore svi, od malih agencija i hotela do ogromnih turističkih korporacija poput američkog Marriott Internationala i britansko-američkog Carnival Corporationa

Pokretanje turističkog sektora, koliko god on bio važan za globalno gospodarstvo, bit će vrlo složeno. Otvaranje tvornica i proizvodnih tvrtki pokazalo se iznimno teškim, ali oživljavanje putovanja tražit će ublažavanje graničnih kontrola i snažnu međunarodnu suradnju.

Grčka se nada prvim turistima od 1. srpnja, ali premijer Kiriakos Micotakis izjavio je kako je to vrlo teška odluka. 'Nitko ne zna točno kako to učiniti bez rizika', rekao je za CNN u intervjuu ranije ovog mjeseca.

Iako svi vlasnici hotela diljem svijeta očajnički iščekuju strane turiste, ponovno otvaranje granica moglo bi dovesti do snažnog porasta broja oboljelih od Covida-19.

Kabinsko osoblje će nositi zaštitne maske u zrakoplovu , a među ograničenim zrakoplovnim uslugama bit će ponuđene unaprijed upakirane grickalice i pića, što će se moći platiti samo karticama. U zrakoplovu će biti zabranjeni redovi za WC , no toalet će biti dostupan pojedincima na zahtjev.

Čak i ako se to dogodi, moguće je da međunarodna putovanja ove godine uopće ne zažive .

Međutim neke su turističke atrakcije u Kini ponovno zatvorene zbog velikog broja posjetitelja. Zemlja sada obnavlja ograničenja u nekim područjima nakon što su u dva velika grada prijavljeni novi slučajevi zaraze koronavirusom, uključujući epicentar pandemije Wuhan.

Najveća internetska platforma za iznajmljivanje smještaja Airbnb uočila je porast domaćih rezervacija u Danskoj i Nizozemskoj. 'Ljudi će željeti opcije koje su bliže kući, sigurnije i povoljnije', rekao je direktor Airbnba Brian Chesky.

No to ne znači da će tako brzo doći do oporavka domaćih turističkih tržišta, a pogotovo nakon kineskog iskustva.