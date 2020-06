Korona ugrozila globalni kineski projekt vrijedan milijarde, a Peking je spreman riskirati i stabilnost banaka kako bi on išao dalje

Inicijativa pojasa i puta naziv je za program kroz koji Kina desecima milijardi dolara financira izgradnju infrastrukture u Europi, Latinskoj Americi, Aziji i Africi, no povrat novca u nizu projekata zbog pandemije je došao u pitanje, dok je nekolicina njih otkazana, a u drugima je usporena izgradnja

Ovakve informacije već su dovoljne za poljuljane odnose s Kinom, no to nije kraj. Zaštitne mjere koje su utjecale na putovanja kineskih radnika u pojedine države također su dovele do zastoja u nekim projektima. Pokusne vožnje na novoj liniji podzemne željeznice u glavnom gradu Vijetnama kasne barem dva tjedna zbog toga što se kineski inženjeri ne mogu vratiti u tu državu, a cijeli projekt i inače kasni već četiri godine i procjenjuje se da je uz cijenu od 800 milijuna dolara za trinaest kilometara pruge - debelo preskup.

Rizik nije samo financijski, već i diplomatski. Grupa G20, u koju spada i Kina, tijekom travnja pristala je na to da slabije razvijenim državama odgodi otplatu dijela kredita do kraja ove godine. No ako neka država i službeno zatraži odgodu otplate kredita, to bi moglo aktivirati reprogram drugih dugovanja zbog povrede uvjeta koje je sklopila država. Procjenjuje se da kineske banke u 60 posto slučajeva za odobravanje kredita u ovim infrastrukturnim projektima traže kolateral. Kad bi se neka siromašnija i zaduženija država prijavila za odgodu otplate, mogla bi se naći u situaciji da kineska banka zatraži prava na luku ili rudnik.

Preuzimanje kontrole nad infrastrukturom ili sirovinama u siromašnim bi državama stvorilo velik otpor. Takav bi razvoj događaja naštetio imidžu Kine upravo u državama s kojima je svojom inicijativom željela izgraditi dobre odnose. Time bi se i obistinile sumnje da je velikodušno financirala izgradnju infrastrukture u manjim i siromašnijim državama samo kako bi stekla kontrolu nad njihovim sirovinama i drugim bogatstvima. Kina će vjerojatno zbog toga pokušati pažljivo koračati dalje, procjenjuju u Economistu.