Pandemija koronavirusa dovela je do golemih poremećaja u globalnom gospodarstvu. Zbog prekida globalnih trgovinskih veza i blokade brojnih djelatnosti na pomolu je najveća recesija u posljednjih stotinjak godina. Nema sumnje da će većina gospodarskih sektora u postojećim okolnostima pretrpjeti gubitke, ali ima i onih koji će profitirati

Dobra vijest je da bi nakon suzbijanja pandemije trebao uslijediti snažan i brz oporavak . Tako bi prema procjenama MMF-a iduće godine gospodarstvo trebalo porasti 5,8 posto pod uvjetom da se pandemija povuče do kraja 2020.

GUBITNICI

Na strani gubitnika puno je više djelatnosti, a najteže posljedice pretrpjet će oni sektori koji su zbog mjera suzbijanja pandemije morali u potpunosti obustaviti aktivnosti.

1. Turizam i ugostiteljstvo

U ovom segmentu najviše su stradali poduzetnici koji pružaju usluge smještaja. Hotelijerima i vlasnicima apartmana prihod je ugrožen zbog ograničenja putovanja i masovnog otkazivanja aranžmana. Svjetska turistička organizacija (UNWTO) očekuje da će zbog pandemije koronavirusa broj putovanja ove godine pasti od 20 do 30 posto u odnosu na rekordnu 2019., što će dovesti do smanjenja prihoda od 300 do 450 milijardi američkih dolara.

Na koljena su pali i vlasnici kafića, kojima je obustavljen rad odlukom državnih vlasti. U nešto boljoj situaciji su ugostitelji koji pripremaju hranu zbog mogućnosti dostave.

Turizam se neće brzo oporaviti ni nakon suzbijanja pandemije s obzirom na to da će mnogi ljudi još neko vrijeme izbjegavati putovanja, osobito na udaljene destinacije.