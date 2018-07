Konačno znamo koliko ljetovanje u Hrvatskoj zapravo košta u odnosu na konkurenciju

U usporedbu cijena koju je ovih dana napravila britanska pošta ulaze tipični troškovi za obitelj na ljetovanju, poput igračaka za djecu, kreme za sunčanje, iznajmljivanja pedaline te cijena pića i jela, a u većini od 15 uspoređenih lokacija one su ove godine niže nego lani

Broj britanskih turista u velikom porastu

Svi spomenuti troškovi i cijene, naravno, nisu apsolutno egzaktan pokazatelj toga koliko će neka prosječna obitelj potrošiti na ljetovanje, prvo stoga što definitivno ne troše svi novac na iste stvari, drugo zbog dnevnih fluktuacija tečaja, treće jer treba uračunati i cijene putovanja i boravka, i posljednje zbog toga što pojedine destinacije u istim državama - čak i ako se zemljopisno nalaze jedna blizu druge - mogu imati različite cijene. No one ipak služe kao dobar relativni pokazatelj toga gdje će turisti za relativno iste stvari i usluge potrošiti manje.

Ako se u obzir uzme važnost britanskog emitivnog tržišta za hrvatski turizam, usporedba u kojoj su navedene i dvije hrvatske lokacije dodatno dobiva na važnosti. Prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku, u samo sedam proteklih godina broj britanskih turista u Hrvatskoj se utrostručio, s 256 tisuća, koliko ih je stiglo 2011., na čak 751 tisuću prošle godine. Prosječni godišnji porast broja turista iz Velike Britanije tako se kreće oko dvadeset posto.

Podaci koji su do sada objavljeni o turističkim dolascima u Hrvatsku u ovoj sezoni ne pokazuju potrebu za prevelikom brigom o razini cijena kod nas i eventualnoj nužnosti njihova rezanja. No trendovi koje se može primijetiti iz spomenutog britanskog istraživanja ukazuju na to da mnoga popularna ljetovališta u Europi itekako rade na tome da i nižim cijenama privuku turiste, a to je praksa koja je kod nas još uvijek uglavnom poprilična nepoznanica. Koliko god da smo privlačna destinacija, konkurencija je poprilična, a u takvim okolnostima ne bi bilo pametno smetnuti s uma to da i debljina novčanika diktira kamo ćemo na plažu.