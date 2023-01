Konačno više nećemo morati držati mobitele na zrakoplovnom režimu dok letimo, ali sad se neki pitaju je li to baš pametno

Odluka Europske unije da dopusti putnicima korištenje pametnih telefona u zrakoplovu za vrijeme leta obradovala je mnoge. Ali je također pokrenula pitanja hoće li to ugroziti sigurnost zračnog prometa

Putnici koji putuju unutar EU-a uskoro će moći u potpunosti koristiti svoje mobilne uređaje na letovima jer je Europska komisija nedavno odlučila da zrakoplovni prijevoznici moraju do 30. lipnja 2023. osigurati potrebnu 5G tehnologiju.

'Ovu presudu čekali smo dugih 20 godina', rekao je Vance Hilderman, zrakoplovni stručnjak i izvršni direktor zrakoplovne konzultantske tvrtke AFuzion, za The Brussels Times. 'Neki su ljudi zabrinuti za sigurnost, ali svi sustavi u zrakoplovima imaju zaštitu i posebne dizajne koji osiguravaju to da ne može doći do smetnji zbog pametnih telefona.'