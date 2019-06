Kokainski 'boom' na Pacifiku: Mogu li nepripremljene vlasti stati na kraj razularenim krijumčarima koji na novim rutama okreću milijarde

Rast potražnje za drogama u Australiji i Novom Zelandu, u kombinaciji s visokim cijenama narkotika na tim tržištima stvorili su nove prilike za krijumčare koji drogu dostavljaju preko usputnih tropskih otoka i time donose nove probleme društvima koja nemaju resursa za razračunavanje s kriminalom i rastućim ovisnostima

Spomenute brojke sugeriraju da je trgovina drogom jača nego ikad, a u prilog tome ide i nedavno objavljeni izvještaj Ureda Ujedinjenih naroda za narkotike i kriminal (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime). Prema podacima iz tog izvještaja koji obuhvaćaju 2017. godinu proizvodnja kokaina je dosegnula rekordnu razinu u povijesti. Čak 70 posto globalne proizvodnje te droge dolazi iz Kolumbije gdje se pod nasadima koke, biljke od čijeg se lišća proizvodi kokain, nalazi područje jednako površini kompletne naše Dubrovačko-neretvanske županije. Do rasta uzgoja koke došlo je usprkos primirju koje je 2016. sklopljeno između revolucionara i kolumbijskih vlasti, i usprkos obećanju da će se farmerima, od kojih su pobunjenici nabavljali koku kako bi financirali svoj rat, pomoći da se s uzgoja koke prebace na sirovine za ipak nešto legalnije i prihvatljivije ovisnosti – kakao i kavovac.

Idilične rute za krijumčare

Kolumbija se zbog svoje izvorne pozicije u proizvodnji kokaina nalazi i na početku nekih od najpoznatijih svjetskih krijumčarskih ruta: iz Južne preko centralne u Sjevernu Ameriku, te iz Južne Amerike preko sjeverne Afrike i Španjolske u Europu. Tim poznatim putevima droge treba dodati i kontinentalnu heroinsku rutu iz srednje Azije prema Europi, a britanski dnevnik The Guardian ovih je dana objavio nekoliko članaka koji otkrivaju da je u posljednjih pet godina stvorena još jedna nova snažna međunarodna ruta koja donosi rastuće probleme onima koji su se slučajno našli na njoj.

Radi se o putu kojim se opskrbljuju rastuća tržišta droge u Australiji i Novom Zelandu i koji obuhvaća udaljene pacifičke otoke na putu iz Južne Amerike ili istočne Azije u Oceaniju. Razlozi koji leže iza jačanja trgovine drogom na toj ruti su relativno jasni. Konzumacija opijata u porastu je i u Australiji i na Novom Zelandu, a cijene narkotika su, zbog višeg rizika povezanog s duljinom transporta prema tim lokacijama, osjetno više što znači da se može i više zaraditi. Prema podacima iz Guardiana gram kokaina u Sydneyu može se prodati za ekvivalent od 300 američkih dolara, dok mu je prosječna cijena u SAD-u šezdesetak dolara.