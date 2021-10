Kinezi udarili na kriptovalute, ali rudari se brzo snalaze: Iznenadit će vas u koju zemlju su se preselili

Poznato je to da je Kina u rujnu započela žestok obračun s kriptovalutama. Dio te priče jest i zabrana rudarenja kriptovaluta. To je tim važnije jer je Kina sve donedavno bila država u kojoj su se kriptovalute najviše rudarile. No Kinezi su se, čini se, brzo snašli

Dobar dio njih utočište je, vjerovali ili ne, pronašao u Sjedinjenim Državama. U tijeku je pravi rat između američkih saveznih država radi privlačenja rudara bitcoina, uključujući one koje je Kina protjerala iz zemlje. Novi podaci pokazuju da mnogi rudari odlaze u Washington, New York, Kentucky, Georgiju i Teksas. Neke od tih saveznih država osobito su zainteresirane jer su među središtima obnovljive energije u SAD-u, zbog čega su skeptici polako promijenili način razmišljanja prema kojemu je bitcoin štetan za okoliš. SAD je sada odredište broj jedan za rudarenje bitcoina, čime je Amerika prvi put zasjenila Kinu.

Prema podacima Cambridgeovog Centra za alternativne financije, od srpnja je 35,4 posto hashratea bitcoina - industrijski izraz koji se koristi za opisivanje kolektivne računalne moći rudara - locirano u Sjedinjenim Državama. To je povećanje od nevjerojatnih 428 posto u odnosu na rujan 2020. Amerika treba djelomično zahvaliti Kini na dominaciji u rudarskoj industriji. Prije dvanaest mjeseci Kina je bila lider na tržištu u pogledu hashratea – i to uvjerljivo. No sve ono što je kineska vlada ove godine poduzela u suzbijanju kriptotržišta očito je ostavilo traga. Rudari su počeli masovno bježati iz Kine, krećući se prema najjeftinijim izvorima energije na planetu u onome što je nazvano 'velika rudarska migracija'. Puno njih pritom je završilo u Americi.

S jedne strane države poput Teksasa mogu se pohvaliti nekim od najnižih svjetskih cijena energije, što je velik poticaj rudarima koji se natječu u industriji s niskim maržama, u kojoj je njihova jedina varijabilna cijena obično energija. SAD je također važno odredište zbog visoke zastupljenosti obnovljivih izvora energije. Država Washington postala je meka za rudarske farme na hidropogon. New York proizvodi više hidroenergije nego bilo koja druga država istočno od Stjenovitih planina, a nuklearne elektrane ubraja u svoj cilj stopostotne ugljične neutralnosti. U međuvremenu raste udio obnovljivih izvora energije u Teksasu, pri čemu 20 posto njegove energije u posljednje tri godine dolazi od vjetra. Teksaška mreža također nastavlja brzo dodavati više energije vjetra i sunca.

Rudari diljem zemlje također su dobro iskoristili nuklearnu energiju. Neki vežu svoje platforme za inače 'blokiranu' energiju, poput prirodnog plina koji se gubi na naftnim poljima diljem Teksasa. Time se smanjuju emisije stakleničkih plinova i stvara novac za dobavljače plina i rudare. Zanimljivo je to da je Kazahstan odmah iza SAD-a po svom udjelu na globalnom tržištu rudarenja bitcoina s 18,1 posto ukupnog kriptorudarstva. U njemu se nalaze rudnici ugljena koji pružaju jeftinu i obilnu opskrbu energijom - ali i dovoljnu emisiju ugljičnog dioksida. Međutim nekoliko rudarskih stručnjaka kaže CNBC-u da je Kazahstan, susjed Kine, samo privremena točka na duljoj migraciji rudara prema Zapadu.