Kina oprezno otvara zračni prostor za strane kompanije

Strane zrakoplovne tvrtke koje zbog epidemije covida 19 nisu mogle obavljati međunarodne letove za Kinu, od ponedjeljka 8. lipnja moći će jednom tjedno letjeti u jedan od 37 kineskih gradova, čiji je popis objavljen na web stranicama kineske uprave civilnog zrakoplovstva.

Kineska agencija u četvrtak je priopćila da će strani zračni prijevoznici koji su u ožujku bili prisiljeni obustaviti međunarodne letove do kineskih gradova, moći obavljati jedan let tjedno do jednog od gradova s popisa i to od idućeg ponedjeljka.

Uz popis gradova prema kojima će se moći letjeti, napominje se da će se on moći mijenjati u skladu s epidemiološkom situacijom.